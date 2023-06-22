https://sputniknews.com.tr/20230622/abdde-laboratuvarda-uretilen-etin-satisina-onay-1072730267.html
ABD'de laboratuvarda üretilen etin satışına onay
ABD'de laboratuvarda üretilen etin satışına onay
ABD Tarım Bakanlığı, ilk kez laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onayladı. ABD, Singapur'un ardından satışa izin veren ikinci... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T09:32+0300
2023-06-22T09:32+0300
2023-06-22T09:41+0300
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ABD'de Upside Foods ve Good Meat şirketleri, laboratuvarda yetiştirilen etleri satmak için Tarım Bakanlığı'nın nihai onayını aldıklarını duyurdu. Good Meat'den yapılan açıklamada, onayın doğrudan hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin artık Amerikalı tüketicilere satılabileceği anlamına geldiği belirtildi.AA'nın aktardığına göre ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) üretilen etin yenmesinin güvenli olduğunu kabul ettiği anımsatılan açıklamada, Good Meat'in 2020 ve 2021'de de Singapur'da laboratuvarda üretilen tavuk eti için çok sayıda düzenleyicinin onayını aldığı kaydedildi.Açıklamada, Good Meat'in yetiştirdiği ilk tavuk etinin şef ve restoran işletmecisi José Andrés tarafından ABD'nin başkenti Washington'da bir restoranda satışa sunulacağı aktarıldı.Upside Foods'dan yapılan açıklamada da şirketin ürettiği tavuk etinin Michelin yıldızlı şef Dominique Crenn'e ait San Francisco'daki Bar Crenn'de piyasaya sürüleceği bildirildi.Böylece ABD, Singapur'un ardından hücreden üretilen etin satışına izin veren ikinci ülke oldu.
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abd, singapur, yapay, yapay et, satış
abd, singapur, yapay, yapay et, satış
ABD'de laboratuvarda üretilen etin satışına onay
09:32 22.06.2023 (güncellendi: 09:41 22.06.2023) Abone ol
ABD Tarım Bakanlığı, ilk kez laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onayladı. ABD, Singapur'un ardından satışa izin veren ikinci ülke oldu.
ABD'de Upside Foods ve Good Meat şirketleri, laboratuvarda yetiştirilen etleri satmak için Tarım Bakanlığı'nın nihai onayını aldıklarını duyurdu. Good Meat'den yapılan açıklamada, onayın doğrudan hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin artık Amerikalı tüketicilere satılabileceği anlamına geldiği belirtildi.
AA'nın aktardığına göre ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) üretilen etin yenmesinin güvenli olduğunu kabul ettiği anımsatılan açıklamada, Good Meat'in 2020 ve 2021'de de Singapur'da laboratuvarda üretilen tavuk eti için çok sayıda düzenleyicinin onayını aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Good Meat'in yetiştirdiği ilk tavuk etinin şef ve restoran işletmecisi José Andrés tarafından ABD'nin başkenti Washington'da bir restoranda satışa sunulacağı aktarıldı.
Upside Foods'dan yapılan açıklamada da şirketin ürettiği tavuk etinin Michelin yıldızlı şef Dominique Crenn'e ait San Francisco'daki Bar Crenn'de piyasaya sürüleceği bildirildi.
Böylece ABD, Singapur'un ardından hücreden üretilen etin satışına izin veren ikinci ülke oldu.