https://sputniknews.com.tr/20230622/abd-rusyanin-harekatini-kinamayan-turkiye-ve-cin-gibi-ulkelerin-temsilcileriyle-gorusecek-1072756907.html

'ABD, Rusya'nın harekatını kınamayan Türkiye ve Çin gibi ülkelerin temsilcileriyle görüşecek'

'ABD, Rusya'nın harekatını kınamayan Türkiye ve Çin gibi ülkelerin temsilcileriyle görüşecek'

ABD'li üst düzey yetkililerin Türkiye ve Çin de dahil Rusya'nın özel harekatını kınamayan ülkelerin temsilcileriyle bu haftasonu Danimarka'da bir toplantı... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T17:02+0300

2023-06-22T17:02+0300

2023-06-22T17:02+0300

ukrayna krizi

rusya

çin

abd

ukrayna

danimarka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072187400_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_d5f3a4d86598a1e5ae6b3f3da27fb154.jpg

Financial Times'ın (FT) ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, haftasponu Kopenhag'a giderek Rusya'ya yaptırım uygulamayan Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın temsilcileriyle Ukrayna'ya ilişkin barış ilkelerini istişare edecek.Gazete, Türkiye ve Çin'den yetkililerin de toplantıya katılabileceğini yazdı.AB'den üst düzey bir yetkilinin de toplantıda hazır bulunacağını belirten kaynaklar, görüşmenin gayriresmi olacağını kaydetti.Haberde, toplantıda herhangi somut bir sonuç elde edilmesinin beklenmediği ifade edildi.ABD'nin bu adımı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya cevaben başlatılan karşı saldırının istenenden yavaş ilerlediğini itiraf ettiği döneme denk geliyor.Kopenhag'a davet edilen ülkelerin hiçbirinin Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatını kınamadığı ve Moskova'ya yaptırım uygulamadığı dikkat çekiyor.

rusya

çin

ukrayna

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, abd, ukrayna, danimarka