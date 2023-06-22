'ABD, Rusya'nın harekatını kınamayan Türkiye ve Çin gibi ülkelerin temsilcileriyle görüşecek'
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ABD'li üst düzey yetkililerin Türkiye ve Çin de dahil Rusya'nın özel harekatını kınamayan ülkelerin temsilcileriyle bu haftasonu Danimarka'da bir toplantı yapacağı belirtildi.
Financial Times'ın (FT) ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, haftasponu Kopenhag'a giderek Rusya'ya yaptırım uygulamayan Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın temsilcileriyle Ukrayna'ya ilişkin barış ilkelerini istişare edecek.
Gazete, Türkiye ve Çin'den yetkililerin de toplantıya katılabileceğini yazdı.
AB'den üst düzey bir yetkilinin de toplantıda hazır bulunacağını belirten kaynaklar, görüşmenin gayriresmi olacağını kaydetti.
Haberde, toplantıda herhangi somut bir sonuç elde edilmesinin beklenmediği ifade edildi.
ABD'nin bu adımı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya cevaben başlatılan karşı saldırının istenenden yavaş ilerlediğini itiraf ettiği döneme denk geliyor.
Kopenhag'a davet edilen ülkelerin hiçbirinin Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatını kınamadığı ve Moskova'ya yaptırım uygulamadığı dikkat çekiyor.
Gazete, Türkiye ve Çin'den yetkililerin de toplantıya katılabileceğini yazdı.
AB'den üst düzey bir yetkilinin de toplantıda hazır bulunacağını belirten kaynaklar, görüşmenin gayriresmi olacağını kaydetti.
Haberde, toplantıda herhangi somut bir sonuç elde edilmesinin beklenmediği ifade edildi.
ABD'nin bu adımı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya cevaben başlatılan karşı saldırının istenenden yavaş ilerlediğini itiraf ettiği döneme denk geliyor.
Kopenhag'a davet edilen ülkelerin hiçbirinin Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatını kınamadığı ve Moskova'ya yaptırım uygulamadığı dikkat çekiyor.