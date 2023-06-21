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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/zaharova-bm-ukraynanin-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattini-patlatmasina-goz-yumdu-1072719235.html
Zaharova: BM, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumdu
Zaharova: BM, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM'nin Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumduğunu ifade etti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T21:59+0300
2023-06-21T21:59+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
mariya zaharova
ukrayna
tahıl anlaşması
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Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatması karşısında Birleşmiş Milletler'in (BM) sergilediği tutumu eleştirdi.BM Genel Sekreterliği'nin Kiev'in amonyak boru hattının patlatılmasına yol açan eylemlerini hiçbir şekilde kınamadığına dikkat çeken Zaharova, "En azından sözüm ona endişelerini dile getirebilirlerdi. Bunun kötü bir şey olduğunu söyleyebilirlerdi. Ancak onlar haberdar değilmiş, bir şey görmemiş, hiçbir veri yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.Uluslararası diplomatların bu tutumunun gıda güvenliği konusunda BM himayesinde yapılan düzenli istişarelerle çeliştiğinin altını çizen Zaharova, "Amonyak boru hattının 45 milyon insanın ihtiyacı olan gübrelerin geçtiği mekanizma, altyapı, sivil tesis olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu, hakkında çok şey duyduğumuz gıda güvenliğinin kendisidir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230616/tahil-koridoru-sarsintida-ekip-sayisi-ve-ihrac-dustu-denetim-sureleri-artti-1072542755.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, ukrayna, tahıl anlaşması
rusya, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, ukrayna, tahıl anlaşması

Zaharova: BM, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumdu

21:59 21.06.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM'nin Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumduğunu ifade etti.
Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatması karşısında Birleşmiş Milletler'in (BM) sergilediği tutumu eleştirdi.
BM Genel Sekreterliği'nin Kiev'in amonyak boru hattının patlatılmasına yol açan eylemlerini hiçbir şekilde kınamadığına dikkat çeken Zaharova, "En azından sözüm ona endişelerini dile getirebilirlerdi. Bunun kötü bir şey olduğunu söyleyebilirlerdi. Ancak onlar haberdar değilmiş, bir şey görmemiş, hiçbir veri yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.
Uluslararası diplomatların bu tutumunun gıda güvenliği konusunda BM himayesinde yapılan düzenli istişarelerle çeliştiğinin altını çizen Zaharova, "Amonyak boru hattının 45 milyon insanın ihtiyacı olan gübrelerin geçtiği mekanizma, altyapı, sivil tesis olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu, hakkında çok şey duyduğumuz gıda güvenliğinin kendisidir" ifadelerini kullandı.
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