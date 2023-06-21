https://sputniknews.com.tr/20230621/zaharova-bm-ukraynanin-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattini-patlatmasina-goz-yumdu-1072719235.html

Zaharova: BM, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumdu

Zaharova: BM, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM'nin Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasına göz yumduğunu ifade etti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T21:59+0300

2023-06-21T21:59+0300

2023-06-21T21:59+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

mariya zaharova

ukrayna

tahıl anlaşması

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Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Ukrayna'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatması karşısında Birleşmiş Milletler'in (BM) sergilediği tutumu eleştirdi.BM Genel Sekreterliği'nin Kiev'in amonyak boru hattının patlatılmasına yol açan eylemlerini hiçbir şekilde kınamadığına dikkat çeken Zaharova, "En azından sözüm ona endişelerini dile getirebilirlerdi. Bunun kötü bir şey olduğunu söyleyebilirlerdi. Ancak onlar haberdar değilmiş, bir şey görmemiş, hiçbir veri yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.Uluslararası diplomatların bu tutumunun gıda güvenliği konusunda BM himayesinde yapılan düzenli istişarelerle çeliştiğinin altını çizen Zaharova, "Amonyak boru hattının 45 milyon insanın ihtiyacı olan gübrelerin geçtiği mekanizma, altyapı, sivil tesis olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu, hakkında çok şey duyduğumuz gıda güvenliğinin kendisidir" ifadelerini kullandı.

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rusya, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, ukrayna, tahıl anlaşması