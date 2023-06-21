https://sputniknews.com.tr/20230621/yspli-bestastan-yerel-secimlerde-aday-cikaracak-misiniz-sorusuna-yanit-iddiamiz-buyuk-1072716249.html

YSP'li Beştaş'tan ‘Yerel seçimlerde aday çıkaracak mısınız’ sorusuna yanıt: İddiamız büyük

YSP'li Beştaş'tan ‘Yerel seçimlerde aday çıkaracak mısınız’ sorusuna yanıt: İddiamız büyük

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna "Kendi adaylarımızı çıkarmak için karar almamıza... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T20:22+0300

2023-06-21T20:22+0300

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türkiye

yeşil sol parti

meral danış beştaş

yerel seçim

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Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına değinerek, iktidarın hiçbir hukuk kuralı tanımadığı ve halkın mağduriyetini kendi lehine kullandığı bir kampanya ile karşı karşıya kaldıklarını savundu."Aslında iktidar kazanmadı" diyen Beştaş, "Kazanma dedikleri 2 buçukluk fark, birçok ortakla birlikte toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur. Bütün kamuoyu biliyor ki seçim döneminde asla adil bir yarış olmadı. Muhalefete karşı her türlü hukuksuzluk yapıldı" ifadelerini kullandı.Beştaş, Yeşil Sol Parti olarak muhalefetin odağında olacaklarını, sahadaki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.Asgari ücretteki artışa değinen Beştaş, şunları kaydetti:Yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna Beştaş, "Kendi adaylarımızı çıkarmak için karar almamıza gerek yok. Zaten parti olarak adaylarımızı çıkaracağız. Biz bir partiyiz ve iddiamız büyük" yanıtını verdi.

türkiye

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yeşil sol parti, meral danış beştaş, yerel seçim