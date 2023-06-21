Yer altında keşfedilmeyi bekleyen bir tarih: Gizli geçitler, tapınak ve kaya mezarları

© Sputnik / Sertaç Kayar Köyden yaklaşık 40 dakika yürüme mesafesinde olan tarihi ‘Bahvarka Xirabe’ ile ilgili bilgi veren Ağırman “Burası eski bir köy yerleşim alanıdır. Yüzeysel baktığımızda, taşların yapısına baktığımızda ve anlatıldığına göre geçmişi neredeyse 2000 yıla yakın, belki daha fazla bir geçmişe sahip ama araştırma yapılmadığı için bilmiyoruz. Bir çok su sarnıcı, su kuyuları, gizli geçitler var. İlk etapta göze çarpan bunlar. Kaya mezarları var. Yıkılmış harabeye dönmüş evler, yerleşim yerleri var. İlk etapta bunları göze çarpıyor” dedi.