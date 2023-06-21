https://sputniknews.com.tr/20230621/ucakta-gogsunden-sirdan-cikarip-yedi-kara-listeye-alindi-1072711374.html

Uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Fenomen Mehmet Sur, uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi. Görüntülerin gündem olmasının ardından Sur, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T17:02+0300

2023-06-21T17:02+0300

2023-06-21T17:20+0300

yaşam

şırdan

uçak

limon

sosyal medya fenomeni

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Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve kendisine ait iş yerinde müşterilerine kendi elleriyle şırdan yediren Mehmet Sur, uçakta ilginç bir sunuma imza attı. Türk Hava Yolları (THY) uçağında Business olarak yolculuk yapan Mehmet Sur, servis edilen yemeği yediği esnada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Üzerine limon sıktığı anlarla birlikte yediği şırdanı, Mehmet Sur cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.6 ay bilet alamayacakGörüntüler sosyal medya gündemine otururken, Mehmet Sur'un marka değerini zedelemesi gerekçe gösterilerek kara listeye alındığı belirtildi. Buna göre Sur, 6 ay boyunca THY’den bilet satın alamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220306/sirdan-yeme-yarismasinda-8-dakikada-10-tane-yedi-ceyrek-altin-kazandi-1054468035.html

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