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Uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi
Uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi
Fenomen Mehmet Sur, uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi. Görüntülerin gündem olmasının ardından Sur, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T17:02+0300
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yaşam
şırdan
uçak
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Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve kendisine ait iş yerinde müşterilerine kendi elleriyle şırdan yediren Mehmet Sur, uçakta ilginç bir sunuma imza attı. Türk Hava Yolları (THY) uçağında Business olarak yolculuk yapan Mehmet Sur, servis edilen yemeği yediği esnada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Üzerine limon sıktığı anlarla birlikte yediği şırdanı, Mehmet Sur cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.6 ay bilet alamayacakGörüntüler sosyal medya gündemine otururken, Mehmet Sur'un marka değerini zedelemesi gerekçe gösterilerek kara listeye alındığı belirtildi. Buna göre Sur, 6 ay boyunca THY’den bilet satın alamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220306/sirdan-yeme-yarismasinda-8-dakikada-10-tane-yedi-ceyrek-altin-kazandi-1054468035.html
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şırdancı mehmet uçak, şırdancı mehmet, şırdancı mehmet thy, masterchef ile ünlenen şırdancı mehmet

Uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi

17:02 21.06.2023 (güncellendi: 17:20 21.06.2023)
© İHAUçakta göğsünden şırdan çıkartıp yiyen fenomen Mehmet Sur
Uçakta göğsünden şırdan çıkartıp yiyen fenomen Mehmet Sur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
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Fenomen Mehmet Sur, uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi. Görüntülerin gündem olmasının ardından Sur, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve kendisine ait iş yerinde müşterilerine kendi elleriyle şırdan yediren Mehmet Sur, uçakta ilginç bir sunuma imza attı. Türk Hava Yolları (THY) uçağında Business olarak yolculuk yapan Mehmet Sur, servis edilen yemeği yediği esnada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Üzerine limon sıktığı anlarla birlikte yediği şırdanı, Mehmet Sur cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

6 ay bilet alamayacak

Görüntüler sosyal medya gündemine otururken, Mehmet Sur'un marka değerini zedelemesi gerekçe gösterilerek kara listeye alındığı belirtildi. Buna göre Sur, 6 ay boyunca THY’den bilet satın alamayacak.
İstanbul Esenyurt'ta şırdan yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2022
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'Şırdan yeme' yarışmasında 8 dakikada 10 tane yedi, çeyrek altın kazandı
6 Mart 2022, 10:15
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