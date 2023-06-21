https://sputniknews.com.tr/20230621/turkiye---suriye-iliskileri-astana-gorusmeleriyle-sekilleniyor-1072750875.html
Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T14:47+0300
2023-06-21T14:47+0300
2023-06-22T14:47+0300
açik alan
radyo
türkiye
suriye
astana
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Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana Görüşmeleri'nin Türkiye-Suriye ilişkileri üzerindeki etkisi değerlendirildi. Programda ayrıca, asgari ücret zammı, Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı da ele alındı. Programın bu bölümde konuk olarak ise Prof. Dr. Ömer Günçavdı yer aldı.
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Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
radyo, türkiye, suriye, astana, аудио
radyo, türkiye, suriye, astana, аудио
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana Görüşmeleri'nin Türkiye-Suriye ilişkileri üzerindeki etkisi değerlendirildi.
Programda ayrıca, asgari ücret zammı, Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı da ele alındı.
Programın bu bölümde konuk olarak ise Prof. Dr. Ömer Günçavdı yer aldı.