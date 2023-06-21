https://sputniknews.com.tr/20230621/turkiye---suriye-iliskileri-astana-gorusmeleriyle-sekilleniyor-1072750875.html

Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor

Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor

Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T14:47+0300

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açik alan

radyo

türkiye

suriye

astana

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Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor

Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana Görüşmeleri'nin Türkiye-Suriye ilişkileri üzerindeki etkisi değerlendirildi. Programda ayrıca, asgari ücret zammı, Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı da ele alındı. Programın bu bölümde konuk olarak ise Prof. Dr. Ömer Günçavdı yer aldı.

suriye

astana

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2023

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radyo, türkiye, suriye, astana, аудио