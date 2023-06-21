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Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe uzun yıllara dayanan editoryal birikimlerini mikrofona taşıyor. Haberi dar kalıplara sığdırmayan, Türkiye ve dünya gerçeklerini, tarihsel ve sosyolojik perspektiften geçirerek değerlendiren ikili, ‘Açık Alan’da bir araya geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/turkiye---suriye-iliskileri-astana-gorusmeleriyle-sekilleniyor-1072750875.html
Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T14:47+0300
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Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana Görüşmeleri'nin Türkiye-Suriye ilişkileri üzerindeki etkisi değerlendirildi. Programda ayrıca, asgari ücret zammı, Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı da ele alındı. Programın bu bölümde konuk olarak ise Prof. Dr. Ömer Günçavdı yer aldı.
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radyo, türkiye, suriye, astana, аудио

Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor

14:47 21.06.2023 (güncellendi: 14:47 22.06.2023)
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Türkiye - Suriye ilişkileri Astana görüşmeleriyle şekilleniyor
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Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programında, Suriye krizinin çözümünde en büyük siyasi çözüm seçeneği olarak görülen Astana Görüşmeleri'nin Türkiye-Suriye ilişkileri üzerindeki etkisi değerlendirildi.
Programda ayrıca, asgari ücret zammı, Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı da ele alındı.
Programın bu bölümde konuk olarak ise Prof. Dr. Ömer Günçavdı yer aldı.
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