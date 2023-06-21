https://sputniknews.com.tr/20230621/turk-askeri-uzmanlar-ukrayna-hazir-degilken-abd-ve-ingilterenin-baskisiyla-taarruza-basladi-1072710974.html

Türk askeri uzmanlar: Ukrayna hazır değilken ABD ve İngiltere’nin baskısıyla taarruza başladı

Türk askeri uzmanlar: Ukrayna hazır değilken ABD ve İngiltere’nin baskısıyla taarruza başladı

Ukrayna güçlerinin aylardır planlamalarına rağmen Rusya ordusuna karşı başlattıkları saldırıda başarısız olmasını değerlendiren Türk askeri uzmanlar, Ukrayna... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T16:59+0300

2023-06-21T16:59+0300

2023-06-21T16:59+0300

görüş

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

rusya

abd

pentagon

donbass

vladimir zelenskiy

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Batı’nın milyarlarca dolarlık silah desteğini ve askeri eğitimini alan Ukrayna ordusu, uzun süredir hazırlandığı karşı taarruzunu başlattı ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Rusya’nın savunma hatları geçilemezken Batı’nın verdiği Alman Leopard tankları gibi birçok ağır silah kullanılmaz hale geldi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağını en baştan beri bildiklerini, ama Ukrayna ordusunun gereken tüm silahlara sahip olduğunu açıkladı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, savaş bitene kadar, ne kadar verirlerse versinler silah miktarının yetersiz olacağını savundu.Peki, Ukrayna karşı taarruzda neden başarısız oldu? Türk askeri uzmanlar, nedenlerini Sputnik’e anlattı.‘Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin baskısıyla başladı’İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, “Ukrayna’nın karşı taarruz için hazır olmadığı bir anda ABD ve İngiltere’nin baskısıyla harekâta başladığını düşünüyorum. Bunun iki nedeni var” diyerek şunları söyledi:‘Rusya, Batı’ya karşı açık bir üstünlük elde etti’“Rusya da bu süreç içinde mevzilerini tahkim etti. Elindeki harp silahlarını Ukrayna’ya Batı’dan gelen desteğe uygun şekilde teşkilatlandırdı. Dolayısıyla 3-5 köyün ele geçirilmesi taktiksel bırakmalardır, önemli olan savunma hattının bütünlüğü ve ele geçirilen bölgelerin korunmasıdır. Burada konuşulması gereken Ukrayna’nın başarısı ve başarısızlığı değil Rusya’nın askeri harekat açısından ve siyasi iradesiyle elde ettiği sonucun Batı’ya karşı açık bir üstünlüğüdür” diye devam eden Erenel, şunları ekledi:‘Kuvvetleri parça parça taarruza sokarsanız, parça parça elinizden gidebilir’21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da “Karşı taarruzlar artıyorsa aynı zamanda Ukrayna savunma hattına da girmelerin arttığı anlamına gelir. Bu durum Ukrayna savunma hattının derinliğine doğru kırılacağı anlamına da gelebilir. Rus ordusunun Ukrayna savunma hattının derinliğine dair birçok girmelerinin oluştuğu dolayısıyla bu girmeleri önlemek için Ukrayna’nın savunma hattının yeniden insicamını sağlamaya yönelik karşı taarruzlarıdır” diyerek şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230621/estonyali-istihbaratci-ukrayna-rusyanin-guneydeki-savunma-hatti-yuzunden-taarruzda-basarisiz-oldu-1072700812.html

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, abd, pentagon, donbass, vladimir zelenskiy, joe biden, rishi sunak