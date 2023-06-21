Türk askeri uzmanlar: Ukrayna hazır değilken ABD ve İngiltere’nin baskısıyla taarruza başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20230621/turk-askeri-uzmanlar-ukrayna-hazir-degilken-abd-ve-ingilterenin-baskisiyla-taarruza-basladi-1072710974.html
Türk askeri uzmanlar: Ukrayna hazır değilken ABD ve İngiltere’nin baskısıyla taarruza başladı
Türk askeri uzmanlar: Ukrayna hazır değilken ABD ve İngiltere’nin baskısıyla taarruza başladı
Ukrayna güçlerinin aylardır planlamalarına rağmen Rusya ordusuna karşı başlattıkları saldırıda başarısız olmasını değerlendiren Türk askeri uzmanlar, Ukrayna... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T16:59+0300
2023-06-21T16:59+0300
görüş
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
abd
pentagon
donbass
vladimir zelenskiy
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071312752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8bf6d08fd2073eda0cf9f138500c179.jpg
Batı’nın milyarlarca dolarlık silah desteğini ve askeri eğitimini alan Ukrayna ordusu, uzun süredir hazırlandığı karşı taarruzunu başlattı ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Rusya’nın savunma hatları geçilemezken Batı’nın verdiği Alman Leopard tankları gibi birçok ağır silah kullanılmaz hale geldi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağını en baştan beri bildiklerini, ama Ukrayna ordusunun gereken tüm silahlara sahip olduğunu açıkladı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, savaş bitene kadar, ne kadar verirlerse versinler silah miktarının yetersiz olacağını savundu.Peki, Ukrayna karşı taarruzda neden başarısız oldu? Türk askeri uzmanlar, nedenlerini Sputnik’e anlattı.‘Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin baskısıyla başladı’İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, “Ukrayna’nın karşı taarruz için hazır olmadığı bir anda ABD ve İngiltere’nin baskısıyla harekâta başladığını düşünüyorum. Bunun iki nedeni var” diyerek şunları söyledi:‘Rusya, Batı’ya karşı açık bir üstünlük elde etti’“Rusya da bu süreç içinde mevzilerini tahkim etti. Elindeki harp silahlarını Ukrayna’ya Batı’dan gelen desteğe uygun şekilde teşkilatlandırdı. Dolayısıyla 3-5 köyün ele geçirilmesi taktiksel bırakmalardır, önemli olan savunma hattının bütünlüğü ve ele geçirilen bölgelerin korunmasıdır. Burada konuşulması gereken Ukrayna’nın başarısı ve başarısızlığı değil Rusya’nın askeri harekat açısından ve siyasi iradesiyle elde ettiği sonucun Batı’ya karşı açık bir üstünlüğüdür” diye devam eden Erenel, şunları ekledi:‘Kuvvetleri parça parça taarruza sokarsanız, parça parça elinizden gidebilir’21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da “Karşı taarruzlar artıyorsa aynı zamanda Ukrayna savunma hattına da girmelerin arttığı anlamına gelir. Bu durum Ukrayna savunma hattının derinliğine doğru kırılacağı anlamına da gelebilir. Rus ordusunun Ukrayna savunma hattının derinliğine dair birçok girmelerinin oluştuğu dolayısıyla bu girmeleri önlemek için Ukrayna’nın savunma hattının yeniden insicamını sağlamaya yönelik karşı taarruzlarıdır” diyerek şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230621/estonyali-istihbaratci-ukrayna-rusyanin-guneydeki-savunma-hatti-yuzunden-taarruzda-basarisiz-oldu-1072700812.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071312752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed3fd30bd41f9f2aefceff26a1111748.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, abd, pentagon, donbass, vladimir zelenskiy, joe biden, rishi sunak
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, abd, pentagon, donbass, vladimir zelenskiy, joe biden, rishi sunak

Türk askeri uzmanlar: Ukrayna hazır değilken ABD ve İngiltere’nin baskısıyla taarruza başladı

16:59 21.06.2023
© Sputnik / Dmitriy Makeev / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Dmitriy Makeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Ukrayna güçlerinin aylardır planlamalarına rağmen Rusya ordusuna karşı başlattıkları saldırıda başarısız olmasını değerlendiren Türk askeri uzmanlar, Ukrayna ordusunun hazırlık olmasına rağmen böyle bir işe kalkıştığını ve sonucunda başarısızlıkla döndüğünü ifade ediyor.
Batı’nın milyarlarca dolarlık silah desteğini ve askeri eğitimini alan Ukrayna ordusu, uzun süredir hazırlandığı karşı taarruzunu başlattı ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Rusya’nın savunma hatları geçilemezken Batı’nın verdiği Alman Leopard tankları gibi birçok ağır silah kullanılmaz hale geldi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağını en baştan beri bildiklerini, ama Ukrayna ordusunun gereken tüm silahlara sahip olduğunu açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, savaş bitene kadar, ne kadar verirlerse versinler silah miktarının yetersiz olacağını savundu.
Peki, Ukrayna karşı taarruzda neden başarısız oldu? Türk askeri uzmanlar, nedenlerini Sputnik’e anlattı.

‘Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin baskısıyla başladı’

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, “Ukrayna’nın karşı taarruz için hazır olmadığı bir anda ABD ve İngiltere’nin baskısıyla harekâta başladığını düşünüyorum. Bunun iki nedeni var” diyerek şunları söyledi:
“Birincisi 11-12 Temmuz’da yapılacak NATO’nun Vilnius zirvesinde Ukrayna’ya yardım ve destek için giderek kamuoyunda olumsuz destekler alan NATO üyesi ülkeleri konsolide edebilmektir. İkincisi de ABD’nin Joe Biden liderliğinden en azından burada bir sonuç alarak seçimlere kendisine malzeme çıkarabilmektir. Ukrayna’nın bu kadar derme çatma 3 tane Leopard tankı orada 10 tane Brandley orada ilerleyerek başarılı olması askeri açıdan ve harp prensipleri açısından asla mümkün değildi.”
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
Ukrayna krizi
Estonyalı istihbaratçı: Ukrayna Rusya'nın güneydeki savunma hattı yüzünden taarruzda başarısız oldu
14:47

‘Rusya, Batı’ya karşı açık bir üstünlük elde etti’

“Rusya da bu süreç içinde mevzilerini tahkim etti. Elindeki harp silahlarını Ukrayna’ya Batı’dan gelen desteğe uygun şekilde teşkilatlandırdı. Dolayısıyla 3-5 köyün ele geçirilmesi taktiksel bırakmalardır, önemli olan savunma hattının bütünlüğü ve ele geçirilen bölgelerin korunmasıdır. Burada konuşulması gereken Ukrayna’nın başarısı ve başarısızlığı değil Rusya’nın askeri harekat açısından ve siyasi iradesiyle elde ettiği sonucun Batı’ya karşı açık bir üstünlüğüdür” diye devam eden Erenel, şunları ekledi:
“Zelenskiy bir daha taarruzu zorlayacaktır. Çünkü piyondur, bir ipi Biden’da diğer ipi Sunak’ın elinde. Zelenskiy de onların kuklası olarak Vilnius’da gidecek. Bunun temel nedeni NATO ülkelerini konsolide edebilmektir. Bugün ABD Temsilciler Meclisi’nde bile Ukrayna’ya verilen silahlardan rahatsızlık var. Belarus’a yerleştirilen taktik nükleer silahları da dikkate aldığımızda Rusya’nın askeri doktrinin sahada giderek oturduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna’nın başarılı olması asla mümkün değil. Başarılı olması için NATO’nun savaşa girmesi gerekir. Bu ise ABD, NATO ve bütün Avrupa’nın bu tehdit altında kalmasına yol açar ve NATO’nun çöküşünü getirir.”

‘Kuvvetleri parça parça taarruza sokarsanız, parça parça elinizden gidebilir’

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da “Karşı taarruzlar artıyorsa aynı zamanda Ukrayna savunma hattına da girmelerin arttığı anlamına gelir. Bu durum Ukrayna savunma hattının derinliğine doğru kırılacağı anlamına da gelebilir. Rus ordusunun Ukrayna savunma hattının derinliğine dair birçok girmelerinin oluştuğu dolayısıyla bu girmeleri önlemek için Ukrayna’nın savunma hattının yeniden insicamını sağlamaya yönelik karşı taarruzlarıdır” diyerek şunları ekledi:
“Ukrayna ordusunun genel karşı taarruz için yeniden teşkil ve teşkilatlanmasını oluşturması gerekiyor. Yeni bir hat tesis etmeliler ve topyekun buraya genel karşı taarruza kalkacak inisiyatifi oluşturmaları gerekir. Ukrayna ordusunun henüz bir genel karşı taarruza başlamak için kabiliyet ve kapasitesi yok. Şartlar da olgunlaşmış değil. Muharebe sahasındaki taktik ve stratejik şartlar şu anda böyle bir koşulu sağlamıyor. Ancak kuvvetlerinin yeniden teşkili, teşkilatlanması ve organizasyonu gerekiyor. Kuvvetleri parça parça taarruza sokarsanız, parça parça elinizden gidebilir.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала