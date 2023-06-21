Türk askeri uzmanlar: Ukrayna hazır değilken ABD ve İngiltere’nin baskısıyla taarruza başladı
© Sputnik / Dmitriy Makeev / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
© Sputnik / Dmitriy Makeev/
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Ukrayna güçlerinin aylardır planlamalarına rağmen Rusya ordusuna karşı başlattıkları saldırıda başarısız olmasını değerlendiren Türk askeri uzmanlar, Ukrayna ordusunun hazırlık olmasına rağmen böyle bir işe kalkıştığını ve sonucunda başarısızlıkla döndüğünü ifade ediyor.
Batı’nın milyarlarca dolarlık silah desteğini ve askeri eğitimini alan Ukrayna ordusu, uzun süredir hazırlandığı karşı taarruzunu başlattı ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Rusya’nın savunma hatları geçilemezken Batı’nın verdiği Alman Leopard tankları gibi birçok ağır silah kullanılmaz hale geldi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağını en baştan beri bildiklerini, ama Ukrayna ordusunun gereken tüm silahlara sahip olduğunu açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, savaş bitene kadar, ne kadar verirlerse versinler silah miktarının yetersiz olacağını savundu.
Peki, Ukrayna karşı taarruzda neden başarısız oldu? Türk askeri uzmanlar, nedenlerini Sputnik’e anlattı.
‘Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin baskısıyla başladı’
İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, “Ukrayna’nın karşı taarruz için hazır olmadığı bir anda ABD ve İngiltere’nin baskısıyla harekâta başladığını düşünüyorum. Bunun iki nedeni var” diyerek şunları söyledi:
“Birincisi 11-12 Temmuz’da yapılacak NATO’nun Vilnius zirvesinde Ukrayna’ya yardım ve destek için giderek kamuoyunda olumsuz destekler alan NATO üyesi ülkeleri konsolide edebilmektir. İkincisi de ABD’nin Joe Biden liderliğinden en azından burada bir sonuç alarak seçimlere kendisine malzeme çıkarabilmektir. Ukrayna’nın bu kadar derme çatma 3 tane Leopard tankı orada 10 tane Brandley orada ilerleyerek başarılı olması askeri açıdan ve harp prensipleri açısından asla mümkün değildi.”
‘Rusya, Batı’ya karşı açık bir üstünlük elde etti’
“Rusya da bu süreç içinde mevzilerini tahkim etti. Elindeki harp silahlarını Ukrayna’ya Batı’dan gelen desteğe uygun şekilde teşkilatlandırdı. Dolayısıyla 3-5 köyün ele geçirilmesi taktiksel bırakmalardır, önemli olan savunma hattının bütünlüğü ve ele geçirilen bölgelerin korunmasıdır. Burada konuşulması gereken Ukrayna’nın başarısı ve başarısızlığı değil Rusya’nın askeri harekat açısından ve siyasi iradesiyle elde ettiği sonucun Batı’ya karşı açık bir üstünlüğüdür” diye devam eden Erenel, şunları ekledi:
“Zelenskiy bir daha taarruzu zorlayacaktır. Çünkü piyondur, bir ipi Biden’da diğer ipi Sunak’ın elinde. Zelenskiy de onların kuklası olarak Vilnius’da gidecek. Bunun temel nedeni NATO ülkelerini konsolide edebilmektir. Bugün ABD Temsilciler Meclisi’nde bile Ukrayna’ya verilen silahlardan rahatsızlık var. Belarus’a yerleştirilen taktik nükleer silahları da dikkate aldığımızda Rusya’nın askeri doktrinin sahada giderek oturduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna’nın başarılı olması asla mümkün değil. Başarılı olması için NATO’nun savaşa girmesi gerekir. Bu ise ABD, NATO ve bütün Avrupa’nın bu tehdit altında kalmasına yol açar ve NATO’nun çöküşünü getirir.”
‘Kuvvetleri parça parça taarruza sokarsanız, parça parça elinizden gidebilir’
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da “Karşı taarruzlar artıyorsa aynı zamanda Ukrayna savunma hattına da girmelerin arttığı anlamına gelir. Bu durum Ukrayna savunma hattının derinliğine doğru kırılacağı anlamına da gelebilir. Rus ordusunun Ukrayna savunma hattının derinliğine dair birçok girmelerinin oluştuğu dolayısıyla bu girmeleri önlemek için Ukrayna’nın savunma hattının yeniden insicamını sağlamaya yönelik karşı taarruzlarıdır” diyerek şunları ekledi:
“Ukrayna ordusunun genel karşı taarruz için yeniden teşkil ve teşkilatlanmasını oluşturması gerekiyor. Yeni bir hat tesis etmeliler ve topyekun buraya genel karşı taarruza kalkacak inisiyatifi oluşturmaları gerekir. Ukrayna ordusunun henüz bir genel karşı taarruza başlamak için kabiliyet ve kapasitesi yok. Şartlar da olgunlaşmış değil. Muharebe sahasındaki taktik ve stratejik şartlar şu anda böyle bir koşulu sağlamıyor. Ancak kuvvetlerinin yeniden teşkili, teşkilatlanması ve organizasyonu gerekiyor. Kuvvetleri parça parça taarruza sokarsanız, parça parça elinizden gidebilir.”