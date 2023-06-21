https://sputniknews.com.tr/20230621/tuncelide-ormanlarda-ates-yakilmasi-yasaklandi-1072682725.html
Tunceli'de ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
Tunceli'de ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T01:36+0300
2023-06-21T01:36+0300
2023-06-21T01:36+0300
türkiye
tunceli
orman
orman yangını
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Tunceli'de izinsiz ormana giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı.Valilik açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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tunceli, orman, orman yangını
tunceli, orman, orman yangını
Tunceli'de ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
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Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.
Tunceli'de izinsiz ormana giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı.
Valilik açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında tesisleşmenin olduğu alanlar dışında ateşli ve ateşsiz piknik, kamp, izinsiz olarak ormanlara giriş-çıkış yapmak, çadır kurmak ve anız yakmak yasaklanmıştır."