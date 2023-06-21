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Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi
Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi
Eski ABD Başkanı Trump, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:35+0300
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dünya
abd
donald trump
uyuşturucu
uyuşturucu ticareti
ölüm
ceza
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Fox News'e verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki suç oranlarının azalması için ölüm cezası dahil daha sert uygulamaların getirilmesi gerektiğini belirtti.Program sunucusu Bret Baier'in, 2018 yılında Trump'ın af yetkisini kullanarak salıverdiği uyuşturucu ticareti hükümlüsü Alice Johnson’a atıf yapması ve onun da ölüm cezasına çarptırılanlar arasında olacağını hatırlatması üzerine ise Donald Trump, böyle bir ceza yürürlükte olsaydı Johnson’ın suç işlemekten kaçınacağını savundu.Trump, uyuşturucuyu durdurmanın tek yolunun, ticaretini yapan kişilere ölüm cezası verilmesi olduğunu kaydetti.Uyuşturucu ticareti yapma ve kara para aklama suçlamasıyla 1996 yılında hapse atılan Alice Johnson, 2018 yılında Trump'ın özel af yetkisiyle salıverilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230619/trumpa-gizli-belgeleri-saklamasiyla-ilgili-davada-bilgi-paylasma-yasagi-1072633933.html
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abd, donald trump, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, ölüm, ceza
abd, donald trump, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, ölüm, ceza

Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi

13:35 21.06.2023 (güncellendi: 13:36 21.06.2023)
© İHA / ADAM DAVISEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / ADAM DAVIS
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Eski ABD Başkanı Trump, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.
Fox News'e verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki suç oranlarının azalması için ölüm cezası dahil daha sert uygulamaların getirilmesi gerektiğini belirtti.
Program sunucusu Bret Baier'in, 2018 yılında Trump'ın af yetkisini kullanarak salıverdiği uyuşturucu ticareti hükümlüsü Alice Johnson’a atıf yapması ve onun da ölüm cezasına çarptırılanlar arasında olacağını hatırlatması üzerine ise Donald Trump, böyle bir ceza yürürlükte olsaydı Johnson’ın suç işlemekten kaçınacağını savundu.
Trump, uyuşturucuyu durdurmanın tek yolunun, ticaretini yapan kişilere ölüm cezası verilmesi olduğunu kaydetti.
Uyuşturucu ticareti yapma ve kara para aklama suçlamasıyla 1996 yılında hapse atılan Alice Johnson, 2018 yılında Trump'ın özel af yetkisiyle salıverilmişti.
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