https://sputniknews.com.tr/20230621/trumptan-uyusturucu-ticareti-yapanlara-olum-cezasi-verilsin-onerisi-1072697269.html

Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi

Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi

Eski ABD Başkanı Trump, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T13:35+0300

2023-06-21T13:35+0300

2023-06-21T13:36+0300

dünya

abd

donald trump

uyuşturucu

uyuşturucu ticareti

ölüm

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069024710_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_71133915c76884e4c28d776757898295.jpg

Fox News'e verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki suç oranlarının azalması için ölüm cezası dahil daha sert uygulamaların getirilmesi gerektiğini belirtti.Program sunucusu Bret Baier'in, 2018 yılında Trump'ın af yetkisini kullanarak salıverdiği uyuşturucu ticareti hükümlüsü Alice Johnson’a atıf yapması ve onun da ölüm cezasına çarptırılanlar arasında olacağını hatırlatması üzerine ise Donald Trump, böyle bir ceza yürürlükte olsaydı Johnson’ın suç işlemekten kaçınacağını savundu.Trump, uyuşturucuyu durdurmanın tek yolunun, ticaretini yapan kişilere ölüm cezası verilmesi olduğunu kaydetti.Uyuşturucu ticareti yapma ve kara para aklama suçlamasıyla 1996 yılında hapse atılan Alice Johnson, 2018 yılında Trump'ın özel af yetkisiyle salıverilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230619/trumpa-gizli-belgeleri-saklamasiyla-ilgili-davada-bilgi-paylasma-yasagi-1072633933.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, ölüm, ceza