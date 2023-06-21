https://sputniknews.com.tr/20230621/trumptan-uyusturucu-ticareti-yapanlara-olum-cezasi-verilsin-onerisi-1072697269.html
Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi
Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi
Eski ABD Başkanı Trump, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:35+0300
2023-06-21T13:35+0300
2023-06-21T13:36+0300
dünya
abd
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uyuşturucu
uyuşturucu ticareti
ölüm
ceza
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Fox News'e verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki suç oranlarının azalması için ölüm cezası dahil daha sert uygulamaların getirilmesi gerektiğini belirtti.Program sunucusu Bret Baier'in, 2018 yılında Trump'ın af yetkisini kullanarak salıverdiği uyuşturucu ticareti hükümlüsü Alice Johnson’a atıf yapması ve onun da ölüm cezasına çarptırılanlar arasında olacağını hatırlatması üzerine ise Donald Trump, böyle bir ceza yürürlükte olsaydı Johnson’ın suç işlemekten kaçınacağını savundu.Trump, uyuşturucuyu durdurmanın tek yolunun, ticaretini yapan kişilere ölüm cezası verilmesi olduğunu kaydetti.Uyuşturucu ticareti yapma ve kara para aklama suçlamasıyla 1996 yılında hapse atılan Alice Johnson, 2018 yılında Trump'ın özel af yetkisiyle salıverilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230619/trumpa-gizli-belgeleri-saklamasiyla-ilgili-davada-bilgi-paylasma-yasagi-1072633933.html
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abd, donald trump, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, ölüm, ceza
abd, donald trump, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, ölüm, ceza
Trump'tan uyuşturucu ticareti yapanlara 'ölüm cezası verilsin' önerisi
13:35 21.06.2023 (güncellendi: 13:36 21.06.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Trump, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.
Fox News'e verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki suç oranlarının azalması için ölüm cezası dahil daha sert uygulamaların getirilmesi gerektiğini belirtti.
Program sunucusu Bret Baier'in, 2018 yılında Trump'ın af yetkisini kullanarak salıverdiği uyuşturucu ticareti hükümlüsü Alice Johnson’a atıf yapması ve onun da ölüm cezasına çarptırılanlar arasında olacağını hatırlatması üzerine ise Donald Trump, böyle bir ceza yürürlükte olsaydı Johnson’ın suç işlemekten kaçınacağını savundu.
Trump, uyuşturucuyu durdurmanın tek yolunun, ticaretini yapan kişilere ölüm cezası verilmesi olduğunu kaydetti.
Uyuşturucu ticareti yapma ve kara para aklama suçlamasıyla 1996 yılında hapse atılan Alice Johnson, 2018 yılında Trump'ın özel af yetkisiyle salıverilmişti.