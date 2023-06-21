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https://sputniknews.com.tr/20230621/son-6-ayda-70-ton-kacak-midye-ele-gecirildi-1-milyon-lira-para-cezasi-kesildi-1072722312.html
Son 6 ayda 70 ton kaçak midye ele geçirildi: 1 milyon lira para cezası kesildi
Son 6 ayda 70 ton kaçak midye ele geçirildi: 1 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde yapılan su ürünleri denetiminde, 6 aylık dönemde, 70 ton kaçak avlanan kara kıllı midye ele geçirildi. Denetimlerde 21... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
boğaz
boğaz
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Kaçak kara kıllı midye avcılığı olmak üzere yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler devam ediyor.Marmara Denizi'nde yapılan denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde usulsüz bir avlanmaya rastlanmadı.İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde Ocak ayından itibaren yapılan kaçak midye avcılığına yönelik denetimlerde yaklaşık 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu. El konulan midyeler canlılığını koruduğundan doğal ortamlarına iadeleri yapıldı. Ayrıca, kaçak kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 21 tekneye el konuldu. Yapılan bu denetimlerde 1 milyon TL’yi aşkın idari para cezası uygulandı.
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istanbul, boğaz, boğaz, marmara denizi
istanbul, boğaz, boğaz, marmara denizi

Son 6 ayda 70 ton kaçak midye ele geçirildi: 1 milyon lira para cezası kesildi

23:59 21.06.2023
© İHA / ZÖHRE ALAGÖZİstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde yapılan su ürünleri denetiminde 70 ton kaçak avlanan kara kıllı midye ele geçirildi. Denetimlerde 21 tekneye el konulurken 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası kesildi.
İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde yapılan su ürünleri denetiminde 70 ton kaçak avlanan kara kıllı midye ele geçirildi. Denetimlerde 21 tekneye el konulurken 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / ZÖHRE ALAGÖZ
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İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde yapılan su ürünleri denetiminde, 6 aylık dönemde, 70 ton kaçak avlanan kara kıllı midye ele geçirildi. Denetimlerde 21 tekneye el konulurken 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası kesildi.
Kaçak kara kıllı midye avcılığı olmak üzere yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler devam ediyor.
Marmara Denizi'nde yapılan denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde usulsüz bir avlanmaya rastlanmadı.
İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde Ocak ayından itibaren yapılan kaçak midye avcılığına yönelik denetimlerde yaklaşık 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu. El konulan midyeler canlılığını koruduğundan doğal ortamlarına iadeleri yapıldı. Ayrıca, kaçak kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 21 tekneye el konuldu. Yapılan bu denetimlerde 1 milyon TL’yi aşkın idari para cezası uygulandı.
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