https://sputniknews.com.tr/20230621/sifir-ve-2-el-arac-satisinda-duzenleme-yolda-1072685344.html
Sıfır ve 2. el araç satışında düzenleme yolda
Sıfır ve 2. el araç satışında düzenleme yolda
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle görüştü. Bakanlık, ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının şahısları da kapsaması ve ilan sitelerine... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T07:47+0300
2023-06-21T07:47+0300
2023-06-21T07:48+0300
ekonomi
sıfır araç
otomobil
düzenleme
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2. el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren sıfır aracın satışında ‘6 ay ve 6 bin km’ şartıyla ilgili düzenlemenin kapsamı genişliyor. Ticaret Bakanlığı yalnızca firmalar, galeriler ve kiralama şirketleri için geçerli olan yasağın şahısları da kapsaması için harekete geçti.Hürriyet'in haberine göre masada, şahıslar için senede 3 adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi araç fiyatı girememesini sağlayacak düzenlemeler de var. Konuyla ilgili sinyaller ise önceki gün Ankara’da gerçekleşen otomotiv zirvesinde verildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat göreve başladıktan sonra ilk kez otomotiv sektörünün çatı örgütleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde öne çıkan konulardan biri otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi ve alınır alınmaz 2. el ilan sitelerinde liste fiyatının üzerinde rakamlarla satışa konulması oldu. Düzenleme üzerine çalışılıyor2. el araç sektörü temsilcileri toplantıda, ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının sadece işletmeler için geçerli olmasının kayıtdışılığı artırdığını ve otomobili yatırım aracı olarak gören bireyler üzerinden fiyatların artmaya devam ettiğini bildirdi. Bakanlık yetkilileri ise yatırım amaçlı talebin farkında olduklarını, piyasa bozucu hareketleri engelemek için şahısları da kapsayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230619/2-el-otomobilde-fiyat-makasi-acildi-1072606370.html
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sıfır araç, otomobil, düzenleme
sıfır araç, otomobil, düzenleme
Sıfır ve 2. el araç satışında düzenleme yolda
07:47 21.06.2023 (güncellendi: 07:48 21.06.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle görüştü. Bakanlık, ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının şahısları da kapsaması ve ilan sitelerine fiyat düzenlemesi getirilmesi gibi yeni düzenlemeler için ilk sinyali verdi.
2. el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren sıfır aracın satışında ‘6 ay ve 6 bin km’ şartıyla ilgili düzenlemenin kapsamı genişliyor.
Ticaret Bakanlığı yalnızca firmalar, galeriler ve kiralama şirketleri için geçerli olan yasağın şahısları da kapsaması için harekete geçti.
Hürriyet'in haberine göre masada, şahıslar için senede 3 adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi araç fiyatı girememesini sağlayacak düzenlemeler de var. Konuyla ilgili sinyaller ise önceki gün Ankara’da gerçekleşen otomotiv zirvesinde verildi.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat göreve başladıktan sonra ilk kez otomotiv sektörünün çatı örgütleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde öne çıkan konulardan biri otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi ve alınır alınmaz 2. el ilan sitelerinde liste fiyatının üzerinde rakamlarla satışa konulması oldu.
Düzenleme üzerine çalışılıyor
2. el araç sektörü temsilcileri toplantıda, ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının sadece işletmeler için geçerli olmasının kayıtdışılığı artırdığını ve otomobili yatırım aracı olarak gören bireyler üzerinden fiyatların artmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakanlık yetkilileri ise yatırım amaçlı talebin farkında olduklarını, piyasa bozucu hareketleri engelemek için şahısları da kapsayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.