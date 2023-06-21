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https://sputniknews.com.tr/20230621/serin-hava-karpuzun-fiyatini-dusurdu-tarlada-kilosu-1-lira-oldu-1072710086.html
Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü: Tarlada kilosu 1 lira oldu
Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü: Tarlada kilosu 1 lira oldu
Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da karpuzun kilogram fiyatı 1 liraya kadar düştü. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T16:29+0300
2023-06-21T16:35+0300
karpuz
ekonomi
hava
soğuk hava
fiyat
düşüş
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Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da hasat sürüyor. Kentte geçen seneye göre yüzde 15 oranında artışla 100 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan bu sene 650 bin ton rekolte hedefleniyor. Yaklaşık 1 ay önce ilk hasat edildiğinde kilosu tarlada 6 ile 6.5 liradan satılan karpuz, şu anda kilosu 1 ile 4 lira arasında alıcı buluyor. Tüccar ve çiftçiler, Akdeniz bölgesi hariç tüm yurtta havaların serin gitmesi nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini belirtti.'Fiyatı kurtarmıyor'Adana'da bulunan Vedat Dokalay Hal Kompleksi'nde fiyatlar pazar ve markete oranla çok daha düşük seyrediyor. Adana Kabzımallar Odası Fahri Başkanı Ali Batman, “Şu anda halde en düşük karpuzun kilogramı 1 lira, en iyi birinci kalite karpuzun kilogramı ise 4 lira. Talep şu anda yetersiz. Bazı Avrupa ülkelerine karpuz gönderiliyor ancak iç piyasada da talep olmadığı için çiftçi ve tüccarlar zorlanıyor. Karpuzun fiyatı kurtarmıyor” diye konuştu.Bazı pazarlarda karpuzun tanesinin 5 liraya satıldığını vurgulayan Batman, “Bu satışlarda dahi satıcı para kazanıyor. O satıcılar alırken ton ile alıyor ve sayıyor sonra kârını koyup satışı yapıyor” dedi.'Havalar tam sıcak olacak ki karpuz fiyatları yükselsin'Havaların serin gitmesinin karpuz verimine yansıdığını ancak satışını zorlaştırdığını aktaran Adana Kabzımallar Odası Fahri Başkanı Ali Batman, “Akdeniz bölgesi hariç tüm yurtta yağış var. O nedenle talep az. Havalar tam sıcak olacak ki karpuz fiyatları yükselsin, alıcı bulsun. Bir de Adana'da karpuz fiyatlarının düşük olması kaçak satışlar. Bu kaçak satışlar da engellenirse fiyatlar biraz daha yükselir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/tarimda-uretici-fiyat-endeksi-yillik-bazda-yuzde-13949-artti-1064613568.html
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karpuz, hava, soğuk hava, fiyat, düşüş
karpuz, hava, soğuk hava, fiyat, düşüş

Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü: Tarlada kilosu 1 lira oldu

16:29 21.06.2023 (güncellendi: 16:35 21.06.2023)
© AAKarpuz
Karpuz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
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Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da karpuzun kilogram fiyatı 1 liraya kadar düştü.
Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da hasat sürüyor. Kentte geçen seneye göre yüzde 15 oranında artışla 100 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan bu sene 650 bin ton rekolte hedefleniyor. Yaklaşık 1 ay önce ilk hasat edildiğinde kilosu tarlada 6 ile 6.5 liradan satılan karpuz, şu anda kilosu 1 ile 4 lira arasında alıcı buluyor. Tüccar ve çiftçiler, Akdeniz bölgesi hariç tüm yurtta havaların serin gitmesi nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini belirtti.

'Fiyatı kurtarmıyor'

Adana'da bulunan Vedat Dokalay Hal Kompleksi'nde fiyatlar pazar ve markete oranla çok daha düşük seyrediyor. Adana Kabzımallar Odası Fahri Başkanı Ali Batman, “Şu anda halde en düşük karpuzun kilogramı 1 lira, en iyi birinci kalite karpuzun kilogramı ise 4 lira. Talep şu anda yetersiz. Bazı Avrupa ülkelerine karpuz gönderiliyor ancak iç piyasada da talep olmadığı için çiftçi ve tüccarlar zorlanıyor. Karpuzun fiyatı kurtarmıyor” diye konuştu.
Bazı pazarlarda karpuzun tanesinin 5 liraya satıldığını vurgulayan Batman, “Bu satışlarda dahi satıcı para kazanıyor. O satıcılar alırken ton ile alıyor ve sayıyor sonra kârını koyup satışı yapıyor” dedi.

'Havalar tam sıcak olacak ki karpuz fiyatları yükselsin'

Havaların serin gitmesinin karpuz verimine yansıdığını ancak satışını zorlaştırdığını aktaran Adana Kabzımallar Odası Fahri Başkanı Ali Batman, “Akdeniz bölgesi hariç tüm yurtta yağış var. O nedenle talep az. Havalar tam sıcak olacak ki karpuz fiyatları yükselsin, alıcı bulsun. Bir de Adana'da karpuz fiyatlarının düşük olması kaçak satışlar. Bu kaçak satışlar da engellenirse fiyatlar biraz daha yükselir” ifadelerini kullandı.
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