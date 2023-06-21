Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül: İyi ki kamera görüntüleri var

‘’Ben 16 yıldır gazetecilik yapıyorum. 16 yıldır hayatım zaten aksiyonla geçti ama fiziki olarak kimse darp etmeye yönelik eylem gösteremedi çünkü benim çok geniş bir aile yapım var o yüzden çekinirler ve toplum içerisinde de çok sevilen bir kişiyimdir. Bana bugüne kadar hiç kimse bu şekilde yönelmeye cesaret edemedi ki bunların ki de cahil cesareti. Bana yapılan eylem planlı ve organize bir saldırı ayrıca saldırıya en uygun noktada gerçekleştirmişler. İyi ki kamera görüntüleri var eğer olmasaydı derdimi mümkün değil anlatamazdım. Görüntüler olmasa hakaret etti, bize saldırdı diyeceklerdi ve belki de o söylenenler dikkate alınacaktı.’’