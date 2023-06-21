https://sputniknews.com.tr/20230621/rusya-ukrayna-guclerinin-moskova-bolgesine-insansiz-hava-araclariyla-saldiri-girisimini-engelledik-1072687649.html

Rusya: Ukrayna güçlerinin Moskova bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini engelledik

Rusya: Ukrayna güçlerinin Moskova bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin üç insansız hava aracı ile Moskova bölgesindeki bazı tesislere saldırı girişiminde bulunduklarını, insansız hava... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T10:04+0300

2023-06-21T10:04+0300

2023-06-21T10:30+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, “Kiev rejiminin uçak tipi üç insansız hava aracı ile Moskova bölgesi topraklarında yer alan tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir” açıklamasını yaptı.Başkent Moskova’nın dış mahalleleri olarak tanımlanabilecek Moskova bölgesindeki tesislere yönelik saldırı girişiminde bulunan insansız hava araçlarının hepsine elektronik harp sistemleri ile müdahale edildiği ve araçların denetimlerini kaybederek düştükleri belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Başarılı olamayan terör saldırısı girişimi nedeniyle zarar gören kimse olmadı ve tahribat oluşmadı” denildi.Moskova bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de Ukrayna tarafının saldırı girişimine ilişkin, “Bu sabah yaklaşık 5.30 ve 5.50’de uçak tipi iki insansız hava aracı askeri birimlerden birinin mühimmat deposuna yaklaştıkları sırada ordunun müdahalesi sonucu düştüler” açıklamasını yaptı.Vorobyev, düşürülen insansız hava araçlarının parçalarının bulunduğunu söyledi ve parçaların yere düşmesi sonucu tahribat ya da yaralanma yaşanmadığını kaydetti.Ayrıca Vorobyev, insansız hava araçlarından ikisinin Moskova’nın güneybatısında yer alan Kalininets köyünde düşürüldüklerini de ekledi.Rus haber ajanslarıysa üçüncü insansız hava aracının Moskova’nın 13 kilometre güneyinde yer alan Lukino köyü yakınında havada infilak ettiğini yazdı.

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