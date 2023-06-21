https://sputniknews.com.tr/20230621/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-uc-yondeki-saldirilari-puskurtuldu-1072713143.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç yöndeki saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç yöndeki saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun üç yönde düzenlediği saldırıların başarısız olduğunu belirtti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T18:10+0300

2023-06-21T18:10+0300

2023-06-21T18:10+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna ordusu son bir gün içerisinde Güney Donetsk, Zaporojye ve Donetsk yönlerinde taarruz girişimlerine devam etti” ifadesine yer verildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde Ukrayna ordusunun toplam kaybının yaklaşık 200 askeri, 8 tank, 6 piyade savaş aracı, 13 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, 2 adet D-20 obüsü, Msta-B obüsü, Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, Grad çok namlulu roketatar olarak gerçekleştiği ifade edildi.Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun başarısız saldırılar sonucu yaklaşık 400 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve sekiz otomobil kaybettiği kaydedildi.Kupyansk cephesinde Rus ordusunun Ukrayna mevzilerine hava ve topçu saldırıları sonucu 40’tan fazla Ukraynalı askerin yanı sıra, Ukrayna ordusuna ait bir zırhlı savaş aracı ve iki kamyonet etkisiz hale getirildi. Bir Ukraynalı askerin de teslim olduğu kaydedildi.Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna mevzilerine düzenlenen hava, topçu ve roketli saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 135 asker, bir piyade savaş aracı, dört kamyonet, bir D-30 obüsü, 3 adet Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi oldu. Sekiz Ukraynalı asker teslim oldu.Herson cephesinde, Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde 60 asker, 7 otomobil, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü ve ABD yapımı M777 topçu sistemi etkisiz hale getirildi.

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