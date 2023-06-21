https://sputniknews.com.tr/20230621/rus-kesifciler-ukraynanin-avdeyevka-yakinlarinda-imha-edilen-zirhli-araclarini-goruntuledi--1072670579.html
Rus keşifçiler, Ukrayna'nın Avdeyevka yakınlarında imha edilen zırhlı araçlarını görüntüledi
Rus keşifçiler, Ukrayna'nın Avdeyevka yakınlarında imha edilen zırhlı araçlarını görüntüledi
‘Güney’ askeri grubundan Hohol kod adlı subay, Sputnik’e demecinde Rus keşifçilerin, Avdeyevka istikametinde sürekli bombalanan bölgede Ukrayna'ya ait NATO... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:10+0300
2023-06-21T13:10+0300
2023-06-21T13:10+0300
ukrayna krizi
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nato
ukrayna
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Keşifçi, “Bu, zırh delicilerimiz tarafından vurulan ve ayrıca Avdeyevka yönünde mayınlı arazide havaya uçan zırhlı NATO askeri teçhizatı, elbette bunlar Kiev rejimine Batı tarafından verildi” dedi.Görüntülerde, Kuzey Atlantik İttifakı ülkeleri tarafından üretilen enkaz halindeki birkaç zırhlı personel taşıyıcıyı görülüyor.Keşifçi, “Tüm bu zırhlı yabancı araçlar, bu yaz başından bu yana, sözde Ukrayna karşı saldırısı sırasında bizim tarafımızdan yok edildi” diye ekledi.Vurulan teçhizatın bulunduğu bölge, sürekli olarak her iki tarafın da ateşine maruz kalıyor.
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Rus keşifçiler, Avdeyevka yakınlarında imha edilen Ukrayna’ya ait zırhlı araçları görüntüledi
Rus keşifçiler, Avdeyevka yakınlarında imha edilen Ukrayna’ya ait zırhlı araçları görüntüledi
2023-06-21T13:10+0300
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PT2M07S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, nato, ukrayna, rusya, видео
video, nato, ukrayna, rusya, видео
Rus keşifçiler, Ukrayna'nın Avdeyevka yakınlarında imha edilen zırhlı araçlarını görüntüledi
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‘Güney’ askeri grubundan Hohol kod adlı subay, Sputnik’e demecinde Rus keşifçilerin, Avdeyevka istikametinde sürekli bombalanan bölgede Ukrayna'ya ait NATO ülkeleri yapımı imha edilmiş zırhlı araçları görüntülediğini söyledi.
Keşifçi, “Bu, zırh delicilerimiz tarafından vurulan ve ayrıca Avdeyevka yönünde mayınlı arazide havaya uçan zırhlı NATO askeri teçhizatı, elbette bunlar Kiev rejimine Batı tarafından verildi” dedi.
Görüntülerde, Kuzey Atlantik İttifakı ülkeleri tarafından üretilen enkaz halindeki birkaç zırhlı personel taşıyıcıyı görülüyor.
Keşifçi, “Tüm bu zırhlı yabancı araçlar, bu yaz başından bu yana, sözde Ukrayna karşı saldırısı sırasında bizim tarafımızdan yok edildi” diye ekledi.
Vurulan teçhizatın bulunduğu bölge, sürekli olarak her iki tarafın da ateşine maruz kalıyor.