https://sputniknews.com.tr/20230621/rus-kesifciler-ukraynanin-avdeyevka-yakinlarinda-imha-edilen-zirhli-araclarini-goruntuledi--1072670579.html

Rus keşifçiler, Ukrayna'nın Avdeyevka yakınlarında imha edilen zırhlı araçlarını görüntüledi

Rus keşifçiler, Ukrayna'nın Avdeyevka yakınlarında imha edilen zırhlı araçlarını görüntüledi

‘Güney’ askeri grubundan Hohol kod adlı subay, Sputnik’e demecinde Rus keşifçilerin, Avdeyevka istikametinde sürekli bombalanan bölgede Ukrayna'ya ait NATO... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T13:10+0300

2023-06-21T13:10+0300

2023-06-21T13:10+0300

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Keşifçi, “Bu, zırh delicilerimiz tarafından vurulan ve ayrıca Avdeyevka yönünde mayınlı arazide havaya uçan zırhlı NATO askeri teçhizatı, elbette bunlar Kiev rejimine Batı tarafından verildi” dedi.Görüntülerde, Kuzey Atlantik İttifakı ülkeleri tarafından üretilen enkaz halindeki birkaç zırhlı personel taşıyıcıyı görülüyor.Keşifçi, “Tüm bu zırhlı yabancı araçlar, bu yaz başından bu yana, sözde Ukrayna karşı saldırısı sırasında bizim tarafımızdan yok edildi” diye ekledi.Vurulan teçhizatın bulunduğu bölge, sürekli olarak her iki tarafın da ateşine maruz kalıyor.

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Rus keşifçiler, Avdeyevka yakınlarında imha edilen Ukrayna’ya ait zırhlı araçları görüntüledi Rus keşifçiler, Avdeyevka yakınlarında imha edilen Ukrayna’ya ait zırhlı araçları görüntüledi 2023-06-21T13:10+0300 true PT2M07S

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