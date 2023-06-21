https://sputniknews.com.tr/20230621/ronaldo-milli-takim-formasiyla-200-maca-cikan-ilk-futbolcu-oldu-1072682416.html
Ronaldo, milli takım formasıyla 200 maça çıkan ilk futbolcu oldu
Ronaldo, milli takım formasıyla 200 maça çıkan ilk futbolcu oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, yağmur nedeniyle ara verilen İskoçya-Gürcistan maçı dışında tamamlandı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T01:31+0300
2023-06-21T01:31+0300
2023-06-21T01:31+0300
spor
ronaldo
portekiz
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EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının 2. gününde A, E, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar yapıldı.Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İzlanda'ya konuk olduğu J Grubu maçında yeni bir ilke imza attı.Portekiz formasını ilk defa 20 Ağustos 2003'te giyen 38 yaşındaki Ronaldo, 200 milli maçta oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. 89. dakikada fileleri havalandıran Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 123'e çıkardı ve Portekiz'in sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.İskoçya-Gürcistan maçına yağmur engeliA Grubu'ndaki İskoçya-Gürcistan mücadelesine, olumsuz hava koşulları sebebiyle uzun süre ara verildi.Ev sahibi İskoçya'nın, McGregor'un 6. dakikadaki golüyle öne geçmesi sonrası başlayan şiddetli yağmur yüzünden karşılaşma, 1.5 saatten uzun süre oynanamadı.10. dakikada durdurulan maç, hakemin sahanın futbol oynamaya müsait olduğuna hükmetmesiyle TSİ 23.35'te yeniden başladı.EURO 2024 Elemeleri'nde sonraki maçlar eylüldeElemelere 7-12 Eylül tarihlerindeki 5 ve 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.17. Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.
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Ronaldo, milli takım formasıyla 200 maça çıkan ilk futbolcu oldu
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, yağmur nedeniyle ara verilen İskoçya-Gürcistan maçı dışında tamamlandı.
EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının 2. gününde A, E, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar yapıldı.
Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İzlanda'ya konuk olduğu J Grubu maçında yeni bir ilke imza attı.
Portekiz formasını ilk defa 20 Ağustos 2003'te giyen 38 yaşındaki Ronaldo, 200 milli maçta oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. 89. dakikada fileleri havalandıran Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 123'e çıkardı ve Portekiz'in sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.
İskoçya-Gürcistan maçına yağmur engeli
A Grubu'ndaki İskoçya-Gürcistan mücadelesine, olumsuz hava koşulları sebebiyle uzun süre ara verildi.
Ev sahibi İskoçya'nın, McGregor'un 6. dakikadaki golüyle öne geçmesi sonrası başlayan şiddetli yağmur yüzünden karşılaşma, 1.5 saatten uzun süre oynanamadı.
10. dakikada durdurulan maç, hakemin sahanın futbol oynamaya müsait olduğuna hükmetmesiyle TSİ 23.35'te yeniden başladı.
EURO 2024 Elemeleri'nde sonraki maçlar eylülde
Elemelere 7-12 Eylül tarihlerindeki 5 ve 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
17. Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.