Prof. Erhan Aslanoğlu: Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir
© SputnikAli Çağatay ile Seyir Hali
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Enflasyonla kapsamlı bir biçimde mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Aslanoğlu, “Türk-İş'in yayımladığı yoksulluk sınırı endekslerine göre, 3-4 ay sonra asgari ücretin üzerine çıkan yoksulluk sınırını görüyoruz. Yine bunun olma ihtimali yüksek. Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir.” dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu oldu.
Asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasını değerlendiren Prof. Aslanoğlu, yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası toplantısına ilişkin tahmin ve tavsiyelerini de Radyo Sputnik dinleyicilerine aktardı.
‘Nasıl büyük bir enflasyon yaşıyorsak bunun bile yeterli olmadığını konuşuyoruz’
Son zamanlarda asgari ücretteki ciddi artışa rağmen yoksulluk oranına yenik düştüğünü ifade eden Prof. Aslanoğlu, enflasyonla mücadele için daha kapsamlı yolların izlenmesi gerektiğini şöyle ifade etti:
“Asgari ücrete baktığımız zaman yüzde 34 oranlı bir artış göze çarpıyor. Hemen hemen 1 buçuk yıl önce biz 2bin-3bin lira civarındayken 11 bin liraya geldik ve asgari ücret 4-5 katına çıktı. Nasıl büyük bir enflasyon yaşıyorsak bunun bile yeterli olmadığını konuşuyoruz. Ücretlilerin bir kısmı hariç alım gücünü koruyabilmesi imkansız. Geçmiş dönemlere bakacak olursak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) yayımladığı yoksulluk sınırı endekslerine göre, 3-4 ay sonra asgari ücretin üzerine çıkan yoksulluk sınırını görüyoruz. Yine bunun olma ihtimali yüksek. Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir. Enflasyonla ilgili çok kapsamlı bir mücadele içine girilirse bu olumlu bir haber olur.”
‘Faiz koridoru gibi bir uygulama olabilir’
Merkez Bankası’nın yarın düzenleyeceği Para Politikası toplantısına ilişkin tavsiyelerde bulunan Prof. Erhan Aslanoğlu, ‘faiz koridoru’ önerisinde bulunarak şunları dedi:
“Yarınki Merkez Bankası toplantısına gelince, beklenen 12 aylık enflasyonun üzerinde bir faiz hedeflememiz gerekiyor. Bu birkaç gün önce açıklanan Merkez Bankası beklenti anketinde yüzde 30-31 civarındaydı ki bu en iyimser tahmindir. Daha farklı kurumların yaptığı tahminlerde minimum 35-40’lar şeklinde. Fakat olması gerektiğini düşündüğüm bu faiz artışının bir seferde olması da gerekmiyor. Faiz koridoru gibi bir uygulama da olabilir. Faiz oranlarında alt ve üst taban belirlenirse bu Merkez Bankası’na da daha fazla esneklik kazandırabilir.”
‘Bu toplantıda 20’nin üzerine çıkması zor bir ihtimal’
Para Politikası toplantısı öncesinde güçlü mesajlar alamadığını söyleyen Prof. Aslanoğlu, açıklanacak faiz oranına ilişkin tahminini şu şekilde açıkladı:
“Bugüne kadar aldığımız mesajlar, bu toplantıda 15-20 arasında bir yerlerde olabileceğini işaret ediyor. Görünen, bu toplantıda 20’nin üzerine çıkması zor bir ihtimal. Çok fazla da mesaj alamadık bu ciddi bir biçimde iletişimle ilgili bir sorun olduğunu da gösteriyor. Ben çok isterdim Merkez Bankası Başkanımızdan ve Hazine Bakanımızdan sözlü yönlendirmeleri ama onu alamadık.”