Prof. Erhan Aslanoğlu: Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir

“Yarınki Merkez Bankası toplantısına gelince, beklenen 12 aylık enflasyonun üzerinde bir faiz hedeflememiz gerekiyor. Bu birkaç gün önce açıklanan Merkez Bankası beklenti anketinde yüzde 30-31 civarındaydı ki bu en iyimser tahmindir. Daha farklı kurumların yaptığı tahminlerde minimum 35-40’lar şeklinde. Fakat olması gerektiğini düşündüğüm bu faiz artışının bir seferde olması da gerekmiyor. Faiz koridoru gibi bir uygulama da olabilir. Faiz oranlarında alt ve üst taban belirlenirse bu Merkez Bankası’na da daha fazla esneklik kazandırabilir.”