Prof. Erhan Aslanoğlu: Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230621/prof-erhan-aslanoglu-yoksulluk-siniri-bir-iki-ay-icerisinde-asgari-ucreti-asabilir--1072714006.html
Prof. Erhan Aslanoğlu: Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir
Prof. Erhan Aslanoğlu: Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir
Enflasyonla kapsamlı bir biçimde mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Aslanoğlu, “Türk-İş'in yayımladığı yoksulluk sınırı endekslerine göre, 3-4 ay sonra... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T19:11+0300
2023-06-21T19:11+0300
radyo
seyir hali
türk-iş
yoksulluk
yoksulluk sınırı
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605643_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c2c741bc28430fe33306f54e2e0ba53f.jpg
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu oldu.Asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasını değerlendiren Prof. Aslanoğlu, yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası toplantısına ilişkin tahmin ve tavsiyelerini de Radyo Sputnik dinleyicilerine aktardı.‘Nasıl büyük bir enflasyon yaşıyorsak bunun bile yeterli olmadığını konuşuyoruz’Son zamanlarda asgari ücretteki ciddi artışa rağmen yoksulluk oranına yenik düştüğünü ifade eden Prof. Aslanoğlu, enflasyonla mücadele için daha kapsamlı yolların izlenmesi gerektiğini şöyle ifade etti:‘Faiz koridoru gibi bir uygulama olabilir’Merkez Bankası’nın yarın düzenleyeceği Para Politikası toplantısına ilişkin tavsiyelerde bulunan Prof. Erhan Aslanoğlu, ‘faiz koridoru’ önerisinde bulunarak şunları dedi:‘Bu toplantıda 20’nin üzerine çıkması zor bir ihtimal’Para Politikası toplantısı öncesinde güçlü mesajlar alamadığını söyleyen Prof. Aslanoğlu, açıklanacak faiz oranına ilişkin tahminini şu şekilde açıkladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605643_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_df1513eaabb460eeff06a25ef2d6918d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, türk-iş, yoksulluk, yoksulluk sınırı, asgari ücret
radyo, türk-iş, yoksulluk, yoksulluk sınırı, asgari ücret

Prof. Erhan Aslanoğlu: Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir

19:11 21.06.2023
© SputnikAli Çağatay ile Seyir Hali
Ali Çağatay ile Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Enflasyonla kapsamlı bir biçimde mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Aslanoğlu, “Türk-İş'in yayımladığı yoksulluk sınırı endekslerine göre, 3-4 ay sonra asgari ücretin üzerine çıkan yoksulluk sınırını görüyoruz. Yine bunun olma ihtimali yüksek. Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir.” dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu oldu.
Asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasını değerlendiren Prof. Aslanoğlu, yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası toplantısına ilişkin tahmin ve tavsiyelerini de Radyo Sputnik dinleyicilerine aktardı.

‘Nasıl büyük bir enflasyon yaşıyorsak bunun bile yeterli olmadığını konuşuyoruz’

Son zamanlarda asgari ücretteki ciddi artışa rağmen yoksulluk oranına yenik düştüğünü ifade eden Prof. Aslanoğlu, enflasyonla mücadele için daha kapsamlı yolların izlenmesi gerektiğini şöyle ifade etti:
“Asgari ücrete baktığımız zaman yüzde 34 oranlı bir artış göze çarpıyor. Hemen hemen 1 buçuk yıl önce biz 2bin-3bin lira civarındayken 11 bin liraya geldik ve asgari ücret 4-5 katına çıktı. Nasıl büyük bir enflasyon yaşıyorsak bunun bile yeterli olmadığını konuşuyoruz. Ücretlilerin bir kısmı hariç alım gücünü koruyabilmesi imkansız. Geçmiş dönemlere bakacak olursak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) yayımladığı yoksulluk sınırı endekslerine göre, 3-4 ay sonra asgari ücretin üzerine çıkan yoksulluk sınırını görüyoruz. Yine bunun olma ihtimali yüksek. Yoksulluk sınırı bir iki ay içerisinde asgari ücreti aşabilir. Enflasyonla ilgili çok kapsamlı bir mücadele içine girilirse bu olumlu bir haber olur.”

‘Faiz koridoru gibi bir uygulama olabilir’

Merkez Bankası’nın yarın düzenleyeceği Para Politikası toplantısına ilişkin tavsiyelerde bulunan Prof. Erhan Aslanoğlu, ‘faiz koridoru’ önerisinde bulunarak şunları dedi:
“Yarınki Merkez Bankası toplantısına gelince, beklenen 12 aylık enflasyonun üzerinde bir faiz hedeflememiz gerekiyor. Bu birkaç gün önce açıklanan Merkez Bankası beklenti anketinde yüzde 30-31 civarındaydı ki bu en iyimser tahmindir. Daha farklı kurumların yaptığı tahminlerde minimum 35-40’lar şeklinde. Fakat olması gerektiğini düşündüğüm bu faiz artışının bir seferde olması da gerekmiyor. Faiz koridoru gibi bir uygulama da olabilir. Faiz oranlarında alt ve üst taban belirlenirse bu Merkez Bankası’na da daha fazla esneklik kazandırabilir.”

‘Bu toplantıda 20’nin üzerine çıkması zor bir ihtimal’

Para Politikası toplantısı öncesinde güçlü mesajlar alamadığını söyleyen Prof. Aslanoğlu, açıklanacak faiz oranına ilişkin tahminini şu şekilde açıkladı:
“Bugüne kadar aldığımız mesajlar, bu toplantıda 15-20 arasında bir yerlerde olabileceğini işaret ediyor. Görünen, bu toplantıda 20’nin üzerine çıkması zor bir ihtimal. Çok fazla da mesaj alamadık bu ciddi bir biçimde iletişimle ilgili bir sorun olduğunu da gösteriyor. Ben çok isterdim Merkez Bankası Başkanımızdan ve Hazine Bakanımızdan sözlü yönlendirmeleri ama onu alamadık.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала