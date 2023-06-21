Pistten çıkan uçak pide salonu oldu

© İHA Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcı arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirten Abdülkadir Bektaş, "Güzel bir sosyal tesis yaptık. Ülkemize ve dünyaya hizmet edecek olan, yöremizin ürünlerini tanıtacak güzel bir tesis hazırladık. İnşallah insanlarımıza burada güzel ürünler sunacağız. Uçakta insanlara pide yedirelim diye bir hayal kurmuştuk. Bugün gördüğünüz gibi o hayal gerçek oldu" dedi.