https://sputniknews.com.tr/20230621/pentagondan-s-400lerde-turkiye-ve-hindistana-cifte-standart-sorusuna-yanit-1072698121.html

Pentagon'dan, S-400'lerde Türkiye ve Hindistan'a 'çifte standart' sorusuna yanıt

Pentagon'dan, S-400'lerde Türkiye ve Hindistan'a 'çifte standart' sorusuna yanıt

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Singh, ABD'nin, Türkiye ve Hindistan'ın S-400 satın almasına karşı sergilediği ayrı tutuma ilişkin soruya... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T13:49+0300

2023-06-21T13:49+0300

2023-06-21T13:49+0300

savunma

hindistan

türkiye

f-16

s-400

s-400 hava savunma sistemleri

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Pentagon'da düzenlenen günlük basın toplantısında, bir gazeteci, Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh'e "ABD, Türkiye'ye karşı S-400'leri aldığı için birtakım adımlar atarken, bunu Hindistan'a karşı atmadı. İki farklı ülkeye karşı neden iki farklı tutum sergilendiği konusunda biraz konuşabilir misiniz?" sorusunu yöneltti.Singh ise tüm müttefik ve ortaklarını, Rusya ile çalışmaktan kaçınmaya teşvik ettiklerini ve buna Hindistan ve Türkiye'nin de dahil olduğunu belirterek, "Ortada iki farklı ve çok farklı durum olduğunu düşünüyorum. Hindistan'a gelince, onların ekipmanlarını çeşitlendirmesine ve bunlarla entegre olma kabiliyetimize de güveniyoruz" ifadesini kullandı.Batılı ülkelerden Hindistan'a S-400 ve Rus petrolü konusunda ayrıcalıkRusya, Hindistan ile savunma işbirliklerini ortak girişimlerle güçlendirirken, S-400 füze sistemlerini de 15 Eylül 2022'de teslim etmişti.ABD ise Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 tedarikine rağmen, Türkiye'ye karşı uyguladığı ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA), Yeni Delhi yönetimine karşı devreye almamıştı.Hindistan'ın Rusya ile 2019'da yaptığı ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 3 milyar dolarlık Akula tipi denizaltı anlaşması da bulunuyor.Öte yandan Avrupa Birliği (AB), yaptırım uyguladığı Rus petrolünün en büyük alıcısı konumuna gelen Hindistan'dan rafine petrol ürünleri alımını rekor seviyede artırdı. Bu durum, Avrupa'nın Rusya'ya enerji yaptırımları uygularken, ambargoları Hindistan üzerinden aştığı eleştirilerine neden oldu. Ancak ABD yönetimi, bu konudaki sessizliğini koruyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/rusyadan-belarusa-bir-s-400-daha-1071956590.html

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hindistan, türkiye, f-16, s-400, s-400 hava savunma sistemleri