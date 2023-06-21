https://sputniknews.com.tr/20230621/orduda-saganak-etkili-oldu-dere-taskini-yasandi-bazi-evleri-su-basti-1072683810.html

Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı

Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı

Ordu’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere taşkınları meydana geldi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T05:14+0300

2023-06-21T05:14+0300

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türkiye

ordu

sel

su baskını

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İl genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Sağanak yağışlar nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçesinde bazı noktalarda hasar oluştu, tarım arazilerinde su birikintileri meydana geldi ve dere taşkınları yaşandı.Perşembe ilçesinde bulunan bir sitenin zemin katındaki 7 dairede su yüksekliği yarım metreye ulaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri ile itfaiye ekipleri vidanjörler ile suların tahliyesini sağladı.Su baskınları nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, bazı mahallelerin ara bağlantı yollarında da su birikintileri nedeniyle ulaşım kapandı.

https://sputniknews.com.tr/20230620/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-uyari-sari-ve-turuncu-alarm-verildi-1072637701.html

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