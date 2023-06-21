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Mustafa Sarıgül: Şu anda CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur
Mustafa Sarıgül: Şu anda CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur." dedi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T12:01+0300
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politika
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kemal kılıçdaroğlu
mustafa sarıgül
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Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.Türkiye'nin geliştiğini, kendisini de geliştirmeye ve değiştirmeye çalıştığını ifade eden Sarıgül, "Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, bir başbakanlığı kaybettirdi. Sayın Baykal ile olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. Şimdi sinirlendiğim zaman yumruğu cebime koymayı öğrendim." diye konuştu.Sarıgül, CHP'nin kurultayında genel başkan adaylığı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim. Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur." yanıtını verdi.Sarıgül, 23 Haziran Cuma günü Türkiye Değişim Partisinin resmi olarak CHP ile birleşeceğini, daha sonra da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydetti.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mustafa sarıgül, genel başkan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mustafa sarıgül, genel başkan

Mustafa Sarıgül: Şu anda CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur

12:01 21.06.2023
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur." dedi.
Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Türkiye'nin geliştiğini, kendisini de geliştirmeye ve değiştirmeye çalıştığını ifade eden Sarıgül, "Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, bir başbakanlığı kaybettirdi. Sayın Baykal ile olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. Şimdi sinirlendiğim zaman yumruğu cebime koymayı öğrendim." diye konuştu.
Sarıgül, CHP'nin kurultayında genel başkan adaylığı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim. Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur." yanıtını verdi.
Sarıgül, 23 Haziran Cuma günü Türkiye Değişim Partisinin resmi olarak CHP ile birleşeceğini, daha sonra da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydetti.
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