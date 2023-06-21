https://sputniknews.com.tr/20230621/mustafa-sarigul-su-anda-chpyi-toparlayacak-isim-kilicdarogludur-1072690883.html

Mustafa Sarıgül: Şu anda CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur

Mustafa Sarıgül: Şu anda CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur." dedi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T12:01+0300

2023-06-21T12:01+0300

2023-06-21T12:01+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

mustafa sarıgül

genel başkan

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Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.Türkiye'nin geliştiğini, kendisini de geliştirmeye ve değiştirmeye çalıştığını ifade eden Sarıgül, "Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, bir başbakanlığı kaybettirdi. Sayın Baykal ile olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. Şimdi sinirlendiğim zaman yumruğu cebime koymayı öğrendim." diye konuştu.Sarıgül, CHP'nin kurultayında genel başkan adaylığı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim. Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur." yanıtını verdi.Sarıgül, 23 Haziran Cuma günü Türkiye Değişim Partisinin resmi olarak CHP ile birleşeceğini, daha sonra da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230617/kilicdaroglu-81-il-baskanina-yeni-donemin-yol-haritasini-anlatacak-1072583303.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mustafa sarıgül, genel başkan