Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler

© İHA Bu yolculuğun erkek arkadaşının en çılgın projelerinden birisi olduğunu belirten 57 yaşındaki Orly Louk ise, “Türkiye’yi bununla gezmeye tamam diyorum ancak Türkiye dışına bir şey diyemiyorum. Ayrıca çok fazla ses çıkıyor bu da yolculuk için beni düşündürüyor” dedi. Çift, evdeki kalan tamirat ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıkmayı planlıyor.