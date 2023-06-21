Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayatını sürdüren Alman vatandaşı Willy Gehr, kız arkadaşı ile birlikte traktörle Almanya’ya gitmeyi planlıyor. Traktör römorkundaki evde hazırlıklarını tamamlayan çiftin yolculuğunun yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor.
Gehr, “Almanya’dan ilk buraya geldiğimde çok beğendim ve buradan bir ev aldım. Türkiye’nin her yerini gezmek için de bu traktör ile evi satın aldım. Kız arkadaşımı da buraya getirdim ve Türkiye’yi görmesini istedim. Şimdi birlikte Almanya’ya gitmeyi planlıyoruz” dedi.
Gehr, “Almanya’dan ilk buraya geldiğimde çok beğendim ve buradan bir ev aldım. Türkiye’nin her yerini gezmek için de bu traktör ile evi satın aldım. Kız arkadaşımı da buraya getirdim ve Türkiye’yi görmesini istedim. Şimdi birlikte Almanya’ya gitmeyi planlıyoruz” dedi.
Traktör ve arkasındaki ev ile hiç durmadan giderlerse yaklaşık 30 gün içinde Almanya’ya varacaklarını belirten Gehr, “Ancak biz geze geze gideceğiz. Yolumuz üzerinde Türkiye’nin ve geçeceğimiz ülkelerin şehirlerini gezerek yolculuk yapmayı planlıyoruz. Yolculuğumuzun yaklaşık 6 ay sürmesini planlıyoruz” dedi.
Bu yolculuğun erkek arkadaşının en çılgın projelerinden birisi olduğunu belirten 57 yaşındaki Orly Louk ise, “Türkiye’yi bununla gezmeye tamam diyorum ancak Türkiye dışına bir şey diyemiyorum. Ayrıca çok fazla ses çıkıyor bu da yolculuk için beni düşündürüyor” dedi.
Çift, evdeki kalan tamirat ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıkmayı planlıyor.