Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230621/mugladan-almanyaya-traktor-ile-gidecekler-1072707861.html
Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler
Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler
Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayatını sürdüren Alman vatandaşı Willy Gehr, kız arkadaşı ile birlikte traktörle Almanya’ya gitmeyi planlıyor. Traktör römorkundaki... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:43+0300
2023-06-21T15:43+0300
multimedya
traktör
fotoğraf
almanya
muğla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072706927_0:110:2127:1306_1920x0_80_0_0_51857df334d7dcf683c2f0c69081e21d.jpg
almanya
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072706927_118:0:2007:1417_1920x0_80_0_0_dfda06f483c26fcb9abcdc06c69ca0d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
traktör, fotoğraf, almanya, muğla, фото
traktör, fotoğraf, almanya, muğla, фото

Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler

15:43 21.06.2023
Abone olTelegram
Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayatını sürdüren Alman vatandaşı Willy Gehr, kız arkadaşı ile birlikte traktörle Almanya’ya gitmeyi planlıyor. Traktör römorkundaki evde hazırlıklarını tamamlayan çiftin yolculuğunun yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor.
© İHADalyan Mahallesi’nde yaşayan Alman vatandaşı Willy Gehr, kız arkadaşı Orly Louk ile birlikte traktörle Almanya'ya gitmeyi planlıyor.
Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Dalyan Mahallesi’nde yaşayan Alman vatandaşı Willy Gehr, kız arkadaşı Orly Louk ile birlikte traktörle Almanya'ya gitmeyi planlıyor.
© İHA

67 yaşındaki Willy Gehr, yaklaşık 1000 euroya aldığı 64 model traktörü ve 25 bin euroya mal ettiği römork üstündeki ev ile yolculuk hazırlıklarına başladı.

67 yaşındaki Willy Gehr, yaklaşık 1000 euroya aldığı 64 model traktörü ve 25 bin euroya mal ettiği römork üstündeki ev ile yolculuk hazırlıklarına başladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

67 yaşındaki Willy Gehr, yaklaşık 1000 euroya aldığı 64 model traktörü ve 25 bin euroya mal ettiği römork üstündeki ev ile yolculuk hazırlıklarına başladı.

© İHA

Gehr, “Almanya’dan ilk buraya geldiğimde çok beğendim ve buradan bir ev aldım. Türkiye’nin her yerini gezmek için de bu traktör ile evi satın aldım. Kız arkadaşımı da buraya getirdim ve Türkiye’yi görmesini istedim. Şimdi birlikte Almanya’ya gitmeyi planlıyoruz” dedi.

Gehr, “Almanya’dan ilk buraya geldiğimde çok beğendim ve buradan bir ev aldım. Türkiye’nin her yerini gezmek için de bu traktör ile evi satın aldım. Kız arkadaşımı da buraya getirdim ve Türkiye’yi görmesini istedim. Şimdi birlikte Almanya’ya gitmeyi planlıyoruz” dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Gehr, “Almanya’dan ilk buraya geldiğimde çok beğendim ve buradan bir ev aldım. Türkiye’nin her yerini gezmek için de bu traktör ile evi satın aldım. Kız arkadaşımı da buraya getirdim ve Türkiye’yi görmesini istedim. Şimdi birlikte Almanya’ya gitmeyi planlıyoruz” dedi.

© İHATraktör ve arkasındaki ev ile hiç durmadan giderlerse yaklaşık 30 gün içinde Almanya’ya varacaklarını belirten Gehr, “Ancak biz geze geze gideceğiz. Yolumuz üzerinde Türkiye’nin ve geçeceğimiz ülkelerin şehirlerini gezerek yolculuk yapmayı planlıyoruz. Yolculuğumuzun yaklaşık 6 ay sürmesini planlıyoruz” dedi.
Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Traktör ve arkasındaki ev ile hiç durmadan giderlerse yaklaşık 30 gün içinde Almanya’ya varacaklarını belirten Gehr, “Ancak biz geze geze gideceğiz. Yolumuz üzerinde Türkiye’nin ve geçeceğimiz ülkelerin şehirlerini gezerek yolculuk yapmayı planlıyoruz. Yolculuğumuzun yaklaşık 6 ay sürmesini planlıyoruz” dedi.
© İHABu yolculuğun erkek arkadaşının en çılgın projelerinden birisi olduğunu belirten 57 yaşındaki Orly Louk ise, “Türkiye’yi bununla gezmeye tamam diyorum ancak Türkiye dışına bir şey diyemiyorum. Ayrıca çok fazla ses çıkıyor bu da yolculuk için beni düşündürüyor” dedi. Çift, evdeki kalan tamirat ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıkmayı planlıyor.
Muğla'dan Almanya'ya traktör ile gidecekler - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Bu yolculuğun erkek arkadaşının en çılgın projelerinden birisi olduğunu belirten 57 yaşındaki Orly Louk ise, “Türkiye’yi bununla gezmeye tamam diyorum ancak Türkiye dışına bir şey diyemiyorum. Ayrıca çok fazla ses çıkıyor bu da yolculuk için beni düşündürüyor” dedi. Çift, evdeki kalan tamirat ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıkmayı planlıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала