Modi'ye 'Twitter yasalarınıza uyacak' güvencesi sunan Musk, Hindistan'a yatırım sinyali verdi
15:18 21.06.2023 (güncellendi: 15:26 21.06.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Narendra Modi@narendramodiTesla, Space X ve Twitter CEO'su Elon Musk, ABD'ye kritik bir ziyarette bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile New York'ta görüştü.
© Fotoğraf : Twitter/Narendra Modi@narendramodi
'Mutlak ifade özgürlüğü' sloganıyla ekimde Twitter'ı satın alan Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk, yayın yapılan ülkelerin yasalarına uyup uymama sınavının bir yenisini verdiği Hindistan'a teslim bayrağını açtı.
Batı'nın Ukrayna krizi anlatısını sorgulayan her türlü paylaşıma, Rusya medyası dahil, sansür uygulayan Avrupa Birliği'nin (AB) 25 Ağustos'tan itibaren daha da sıkılaşacak dezenformasyon kurallarına uyması için Twitter'ı uyarması üzerine "Yasalara uyacağız" diyen Elon Musk, dün Twitter'ın başının belada olduğu bir ülkenin lideriyle buluştu.
ABD'ye kritik bir ziyarette bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile New York'ta görüşen Musk, Twitter'ın yerel yasalara uymaktan başka çaresinin olmadığını, aksi takdirde sosyal medya platformunun kapatılacağını söyledi.
Great meeting you today @elonmusk! We had multifaceted conversations on issues ranging from energy to spirituality. https://t.co/r0mzwNbTyN pic.twitter.com/IVwOy5SlMV— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2023
Modi'yle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Musk, Twitter'ın eski sahibi ve CEO'su Jack Dorsey'in Hindistan'daki çiftçi isyanı sırasında sosyal medya platformunu kapatmakla tehdit eden Modi hükümetinin yerel ofislere baskın düzenlettiğine dair son iddialarına cevaben şunları söyledi:
"Twitter'ın yerel hükümetlere uymaktan başka seçeneği yok. Yerel hükümet yasalarına uymazsak kapatılırız, bu nedenle yapabileceğimiz en iyi şey, herhangi bir ülkede yasalarla yakın çalışma içinde olmak."
"Yasa kapsamında mümkün olan ifade özgürlüğünü sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Elektrikli otomobil üreticisi devi sıfatıyla 'Modi'nin davetine icap ederek gelecek yıl Hindistan'ı ziyaret etmeyi planladığını, Tesla'nın Hindistan'da olacağından ve bunu insanca mümkün olan en kısa sürede yapacağından emin bulunduğunu' söyleyen Musk, "Başbakan Modi'ye desteği için teşekkür etmek istiyorum ve umarım gelecekte birlikte bir şeyler duyurabiliriz" vurgusunu yaptı.
Kendisini 'Modi hayranı' ilan eden Twitter, Tesla ve Space X patronu, Hindu milliyetçisi popülist başbakan için "Hindistan'ı gerçekten önemsiyor. Bizi Hindistan için planladığımız önemli yatırımlar yapmaya itiyor" dedi.
'Tesla'nın büyük olasılıkla Hindistan'da önemli bir yatırımının olacağının' altını çizen Musk, "İnternet erişimin ya çok pahalı ya da yavaş olduğu kırsal alanlara inanılmaz derecede yardımcı olabilecek Starlink'i Hindistan'a getirmeyi de düşünüyoruz" diye ekledi.
Hint medyasına "Hindistan'ın geleceği konusunda inanılmaz derecede heyecanlıyım. Bence Hindistan, dünyadaki herhangi bir büyük ülkeden daha fazla umut vaat ediyor" diye konuşan Musk, daha önce The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Tesla'nın Hindistan pazarıyla ilgilenip ilgilenmediği sorusunu "Kesinlikle" diye yanıtlamıştı. 'Elektrikli otomobil üreticisinin Hindistan'da fabrika kurmak için muhtemelen bu yılın sonuna kadar bir yer belirleyeceğini' belirtmişti.