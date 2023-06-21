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https://sputniknews.com.tr/20230621/macaristanda-polis-ikinci-breivik-vakasini-onledi--1072690846.html
Macaristan'da polis, 'ikinci Breivik vakası'nı önledi
Macaristan'da polis, 'ikinci Breivik vakası'nı önledi
Macaristan’da emniyet güçleri, Norveç’te 2011’de 77 kişinin ölümüne yol açan ırkçı terör saldırısının bir benzerini düzenleyeceği iddia edilen Norveç vatandaşı... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T12:13+0300
2023-06-21T12:17+0300
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Macaristan Terörle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Norveç vatandaşı 45 yaşındaki kişinin saldırı planlarını anlattığı çok sayıda videoyu dijital platformlarda paylaştığı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kişinin Budapeşte’deki evine 14 Haziran’da baskın düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, şüphelinin evinde bulunan çok sayıda elektronik cihaza el konulduğu, daha sonra mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.Zanlının İngilizce ve İskandinavca paylaştığı videolarda, havalimanı, tren istasyonları ve uçaklara yönelik saldırı tehdidinde bulunduğu, 'masumları öldüreceğini' söylediği ifade edildi.Açıklamada, zanlının yapacağı eylemle Norveç'te 2011’de 77 kişiyi katleden ırkçı saldırgan Anders Behring Breivik'i geride bırakmayı hedeflediği de ileri sürüldü.Şahsın Breivik'in siyasi eğilimlerinden herhangi birine sahip olduğu ise henüz belli değil.Norveçli yetkililerle irtibata geçen Macar polisi, şahsın ülkesinde çok sayıda suça bulaştığını tespit etti.Breivik'in kanlı eylemi ve sonrası Norveçli katil Anders Behring Breivik, tarihe 2011 Norveç saldırıları olarak geçen, 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin ise yaralandığı terör eyleminin sorumlusu.Breivik'in saldırısı, daha önce de çeşitli saldırganlara 'ilham kaynağı' olmuştu. 'Polonyalı Breivik' lakaplı bir akademisyen, 2015 yılında Varşova'daki parlamentoya patlayıcılarla dolu bir zırhlı araçla çarparak Başkan Bronislaw Komorowski ve Başbakan Donald Tusk'u öldürmeyi planlamaktan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 4 yıl sonra, beyazların üstünlüğünü savunan Brenton Tarrant isimli başka bir saldırgan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 51 kişiyi öldürmüştü. Tarrant'ın, saldırıdan önce sosyal medya hesabından Batı dünyasının 'İslami işgalini' hedef aldığı ve Breivik'i rol model olarak tanımladığı bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/asiri-sagci-breivik-bir-kez-daha-norvec-hukumetine-dava-acti-1060425339.html
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norveç, norveç polisi, katliam, önlem, gözaltı

Macaristan'da polis, 'ikinci Breivik vakası'nı önledi

12:13 21.06.2023 (güncellendi: 12:17 21.06.2023)
© AAMacaristan - Polis
Macaristan - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
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Macaristan’da emniyet güçleri, Norveç’te 2011’de 77 kişinin ölümüne yol açan ırkçı terör saldırısının bir benzerini düzenleyeceği iddia edilen Norveç vatandaşı bir kişinin tutuklandığını bildirdi.
Macaristan Terörle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Norveç vatandaşı 45 yaşındaki kişinin saldırı planlarını anlattığı çok sayıda videoyu dijital platformlarda paylaştığı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kişinin Budapeşte’deki evine 14 Haziran’da baskın düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin evinde bulunan çok sayıda elektronik cihaza el konulduğu, daha sonra mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
Zanlının İngilizce ve İskandinavca paylaştığı videolarda, havalimanı, tren istasyonları ve uçaklara yönelik saldırı tehdidinde bulunduğu, 'masumları öldüreceğini' söylediği ifade edildi.
Açıklamada, zanlının yapacağı eylemle Norveç'te 2011’de 77 kişiyi katleden ırkçı saldırgan Anders Behring Breivik'i geride bırakmayı hedeflediği de ileri sürüldü.
Şahsın Breivik'in siyasi eğilimlerinden herhangi birine sahip olduğu ise henüz belli değil.
Norveçli yetkililerle irtibata geçen Macar polisi, şahsın ülkesinde çok sayıda suça bulaştığını tespit etti.

Breivik'in kanlı eylemi ve sonrası

Norveçli katil Anders Behring Breivik, tarihe 2011 Norveç saldırıları olarak geçen, 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin ise yaralandığı terör eyleminin sorumlusu.
Breivik'in saldırısı, daha önce de çeşitli saldırganlara 'ilham kaynağı' olmuştu.
'Polonyalı Breivik' lakaplı bir akademisyen, 2015 yılında Varşova'daki parlamentoya patlayıcılarla dolu bir zırhlı araçla çarparak Başkan Bronislaw Komorowski ve Başbakan Donald Tusk'u öldürmeyi planlamaktan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
4 yıl sonra, beyazların üstünlüğünü savunan Brenton Tarrant isimli başka bir saldırgan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 51 kişiyi öldürmüştü. Tarrant'ın, saldırıdan önce sosyal medya hesabından Batı dünyasının 'İslami işgalini' hedef aldığı ve Breivik'i rol model olarak tanımladığı bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Anders Breivik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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Aşırı sağcı Breivik bir kez daha Norveç'e dava açtı
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