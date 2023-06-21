https://sputniknews.com.tr/20230621/kremlin-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-herhangi-bir-on-kosul-yok-1072708632.html
Kremlin: Tahıl anlaşmasının uzatılması için herhangi bir ön koşul yok
Kremlin: Tahıl anlaşmasının uzatılması için herhangi bir ön koşul yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşması ile ilgili mutabakatlar yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmanın uzatılması için herhangi bir önkoşul... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T16:04+0300
2023-06-21T16:04+0300
2023-06-21T16:04+0300
ukrayna krizi
kremlin
tahıl
anlaşma
tahıl anlaşması
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukrayna tahılını gıda krizi yaşanan ülkelere ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru ile ilgili mutabakatlar yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmanın uzatılması için herhangi bir önkoşul olmadığını söyledi.Peskov, “Hayır, herhangi bir ön koşul yok, çünkü anlaşma yerine getirilmedi. Mutabakatlar hala yerine getirilmiş değil. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmını yerine getirmek için ne yazık ki kolektif Batı ülkeleri üzerinde gerekli etkiyi göstermenin mümkün olmadığını belirtmek zorunda kalan BM temsilcilerinin açıklamalarını duyduk. Bu nedenle, şimdilik ne yazık ki değişen herhangi bir şey yok” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Haziran’da savaş muhabirleri ile yaptığı toplantıda tahıl anlaşmasından çekilme seçeneğinin değerlendirildiğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise dün, geçerlilik süresi 18 Temmuz’da dolacak olan tahıl anlaşmasına atıfla, “Yerine getirilmeyen anlaşmanın sonlanacağı günün 18 Temmuz olması için çalışıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Farhan Haq, Rusya ve Ukrayna ile çalışmaların sürdüğünü, ayrıca anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının uygulanması konusunda Batılı ülkelerle de temas halinde olunduğunu açıkladı.
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kremlin, tahıl, anlaşma, tahıl anlaşması
kremlin, tahıl, anlaşma, tahıl anlaşması
Kremlin: Tahıl anlaşmasının uzatılması için herhangi bir ön koşul yok
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşması ile ilgili mutabakatlar yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmanın uzatılması için herhangi bir önkoşul olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukrayna tahılını gıda krizi yaşanan ülkelere ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru ile ilgili mutabakatlar yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmanın uzatılması için herhangi bir önkoşul olmadığını söyledi.
Peskov, “Hayır, herhangi bir ön koşul yok, çünkü anlaşma yerine getirilmedi. Mutabakatlar hala yerine getirilmiş değil. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmını yerine getirmek için ne yazık ki kolektif Batı ülkeleri üzerinde gerekli etkiyi göstermenin mümkün olmadığını belirtmek zorunda kalan BM temsilcilerinin açıklamalarını duyduk. Bu nedenle, şimdilik ne yazık ki değişen herhangi bir şey yok” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Haziran’da savaş muhabirleri ile yaptığı toplantıda tahıl anlaşmasından çekilme seçeneğinin değerlendirildiğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise dün, geçerlilik süresi 18 Temmuz’da dolacak olan tahıl anlaşmasına atıfla, “Yerine getirilmeyen anlaşmanın sonlanacağı günün 18 Temmuz olması için çalışıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Farhan Haq, Rusya ve Ukrayna ile çalışmaların sürdüğünü, ayrıca anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının uygulanması konusunda Batılı ülkelerle de temas halinde olunduğunu açıkladı.