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https://sputniknews.com.tr/20230621/izlandada-balina-avciligi-sona-eriyor--1072701485.html
İzlanda'da balina avcılığı sona eriyor
İzlanda'da balina avcılığı sona eriyor
İzlanda hükümeti, ülkede tartışma konusu olan ticari balina avını Ağustos ayının sonuna kadar durdurduğunu duyurdu. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:28+0300
2023-06-21T15:28+0300
dünya
izlanda
balina
avcılık
yasak
askıya alma
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İzlanda, ülkede uzun süredir gündemde olan ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çeken balina avlarını yasaklamaya yönelik önemli bir adım attı. Gıda Bakanı Svandis Svavarsdottir, avların İzlanda Hayvan Refahı Yasası'na uymadığı sonucuna varıldığını söyleyerek, "Balina avcılığını 31 Ağustos'a kadar askıya alma kararı aldık" dedi.Avcılara verilmesi planlanan sosyal yardımlara değinen Bakan, "Hükümet ve ruhsat sahipleri sosyal yardım ihtiyacını karşılayamazsa bu kararın bir geleceği olmaz" diye ekledi.Hayvan hakları grupları ve çevreciler, kararı memnuniyetle karşılayarak 'balinaların koruma altına alınmasında önemli bir kilometre taşı' diye yorumladı. Yakın zamanda ise İzlanda Gıda ve Veterinerlik Kurumu, balinaların öldürülmesinin çok uzun sürdüğünü ortaya çıkardı. Kurum tarafından yayınlanan videolarda, avlanan balinaların 5 saat boyunca can çekiştiğini görüldü. Ülkede yalnızca bir balina avcılığı şirketinin kaldığı bildirilirken, bu şirketin balina avlama ruhsatının 2023 yılı içerisinde sona ereceği ifade edildi. Öte yandan daha önce başka bir şirket, artık 'kârlı bir iş' olmadığını söyleyerek 2020'de faaliyetlerini tamamen durdurma kararı almıştı. İzlanda'da avcılık sezonu haziran ortasından eylül ayı ortasına kadar sürerken, kalan son şirketin ağustos sonunda denize açılıp açılmayacağı bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220206/izlanda-2024te-ticari-balina-avini-sonlandirmayi-planliyor-1053518845.html
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izlanda, balina, avcılık, yasak, askıya alma
izlanda, balina, avcılık, yasak, askıya alma

İzlanda'da balina avcılığı sona eriyor

15:28 21.06.2023
© BC WhalesOmurgası kırık kambur balina Moon
Omurgası kırık kambur balina Moon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© BC Whales
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İzlanda hükümeti, ülkede tartışma konusu olan ticari balina avını Ağustos ayının sonuna kadar durdurduğunu duyurdu.
İzlanda, ülkede uzun süredir gündemde olan ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çeken balina avlarını yasaklamaya yönelik önemli bir adım attı.
Gıda Bakanı Svandis Svavarsdottir, avların İzlanda Hayvan Refahı Yasası'na uymadığı sonucuna varıldığını söyleyerek, "Balina avcılığını 31 Ağustos'a kadar askıya alma kararı aldık" dedi.
Avcılara verilmesi planlanan sosyal yardımlara değinen Bakan, "Hükümet ve ruhsat sahipleri sosyal yardım ihtiyacını karşılayamazsa bu kararın bir geleceği olmaz" diye ekledi.
Hayvan hakları grupları ve çevreciler, kararı memnuniyetle karşılayarak 'balinaların koruma altına alınmasında önemli bir kilometre taşı' diye yorumladı.
Yakın zamanda ise İzlanda Gıda ve Veterinerlik Kurumu, balinaların öldürülmesinin çok uzun sürdüğünü ortaya çıkardı.
Kurum tarafından yayınlanan videolarda, avlanan balinaların 5 saat boyunca can çekiştiğini görüldü.
Ülkede yalnızca bir balina avcılığı şirketinin kaldığı bildirilirken, bu şirketin balina avlama ruhsatının 2023 yılı içerisinde sona ereceği ifade edildi.
Öte yandan daha önce başka bir şirket, artık 'kârlı bir iş' olmadığını söyleyerek 2020'de faaliyetlerini tamamen durdurma kararı almıştı.
İzlanda'da avcılık sezonu haziran ortasından eylül ayı ortasına kadar sürerken, kalan son şirketin ağustos sonunda denize açılıp açılmayacağı bilinmiyor.
Pasifik Okyanusu'nda yüzen bir kambur balina - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
YAŞAM
İzlanda, 2024'te ticari balina avını sonlandırmayı planlıyor
6 Şubat 2022, 05:23
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