https://sputniknews.com.tr/20230621/isvicre-devlet-baskani-her-seyimi-verdim-diyerek-istifasini-duyurdu-1072709161.html
İsviçre Cumhurbaşkanı 'Her şeyimi verdim' diyerek istifasını duyurdu
İsviçre Cumhurbaşkanı 'Her şeyimi verdim' diyerek istifasını duyurdu
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Berset, "Mümkün olanı gerçekleştirdiğimi, elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Her şeyimi verdim" diyerek 2023 yılının sonunda... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T16:42+0300
2023-06-21T16:42+0300
2023-06-21T16:45+0300
dünya
avrupa
isviçre
devlet başkanı
istifa
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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, 21 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, on yılı aşkın süredir devam eden bakanlık hizmetinin ardından 2023'ün sonunda hükümetten ayrılacağını duyurdu.Sosyalist Parti üyesi olan 51 yaşındaki politikacı, İsviçre'nin 7 üyeli Federal Konsey hükümetindeki meslektaşlarına, 'ayrılmanın tam zamanı' diyerek yıl sonunda görevi bırakmayı planladığını söyledi.Alpler ülkesinin başkanlığı, konsey üyeleri arasında her yıl dönüşümlü olarak yapılıyor. 2012'de hükümete katılan ve daha önce 2018'de başkan olarak görev yapan Berset, cumhurbaşkanı olarak ikinci dönemini yaşıyor.Berset, Bern'de apar topar düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu sabah parlamento başkanına ve Federal Konsey'deki meslektaşlarıma, bu yasama döneminin sonunda Federal Konsey'den ayrılmayı planladığımı söyledim. Mümkün olanı ne varsa başardığım hissine sahibim. Her şeyimi verdim" dedi.Kovid-19 pandemisi ve ABD'deki bankacılık krizi Berset, İsviçre'nin aynı zamanda İçişleri ve Sağlık Bakanı. Ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde kilit bir rol oynadı. Ayrıca Berset, bu yılın Mart ayında, ABD'deki bankacılık krizinde Credit Suisse'in devralınmasında etkili oldu. Berset, aksi takdirde İsviçre'nin en büyük ikinci bankasının küresel bir bankacılık krizini tetikleyeceğinden çekiniyordu. İsviçre'de halk, parlamentonun Ulusal Konsey alt meclisi ve İsviçre Konfederasyonu'nu oluşturan kantonları temsil eden Eyaletler Konseyi üst meclisinin yeni üyelerini seçmek için 22 Ekim'de sandık başına gidecek. Federal Konsey hükümetindeki koltuklar ise nadiren el değiştiriyor. Bu görevler, siyasi partiler arasında 'sihirli formül' olarak bilinen, genellikle parlamentodaki güç ilişkilerinden etkilenmeyen ve İsviçre demokrasisini yansıtan zımni bir anlaşma çerçevesinde paylaşılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/isvicrede-referandum-iklim-degisikligi-yasasi-kabul-edildi-1072608423.html
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avrupa, isviçre, devlet başkanı, istifa
avrupa, isviçre, devlet başkanı, istifa
İsviçre Cumhurbaşkanı 'Her şeyimi verdim' diyerek istifasını duyurdu
16:42 21.06.2023 (güncellendi: 16:45 21.06.2023) Abone ol
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Berset, "Mümkün olanı gerçekleştirdiğimi, elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Her şeyimi verdim" diyerek 2023 yılının sonunda istifa edeceğini söyledi.
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, 21 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, on yılı aşkın süredir devam eden bakanlık hizmetinin ardından 2023'ün sonunda hükümetten ayrılacağını duyurdu.
Sosyalist Parti üyesi olan 51 yaşındaki politikacı, İsviçre'nin 7 üyeli Federal Konsey hükümetindeki meslektaşlarına, 'ayrılmanın tam zamanı' diyerek yıl sonunda görevi bırakmayı planladığını söyledi.
Alpler ülkesinin başkanlığı, konsey üyeleri arasında her yıl dönüşümlü olarak yapılıyor. 2012'de hükümete katılan ve daha önce 2018'de başkan olarak görev yapan Berset, cumhurbaşkanı olarak ikinci dönemini yaşıyor.
Berset, Bern'de apar topar düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu sabah parlamento başkanına ve Federal Konsey'deki meslektaşlarıma, bu yasama döneminin sonunda Federal Konsey'den ayrılmayı planladığımı söyledim. Mümkün olanı ne varsa başardığım hissine sahibim. Her şeyimi verdim" dedi.
Kovid-19 pandemisi ve ABD'deki bankacılık krizi
Berset, İsviçre'nin aynı zamanda İçişleri ve Sağlık Bakanı. Ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde kilit bir rol oynadı.
Ayrıca Berset, bu yılın Mart ayında, ABD'deki bankacılık krizinde Credit Suisse'in devralınmasında etkili oldu. Berset, aksi takdirde İsviçre'nin en büyük ikinci bankasının küresel bir bankacılık krizini tetikleyeceğinden çekiniyordu.
İsviçre'de halk, parlamentonun Ulusal Konsey alt meclisi ve İsviçre Konfederasyonu'nu oluşturan kantonları temsil eden Eyaletler Konseyi üst meclisinin yeni üyelerini seçmek için 22 Ekim'de sandık başına gidecek.
Federal Konsey hükümetindeki koltuklar ise nadiren el değiştiriyor. Bu görevler, siyasi partiler arasında 'sihirli formül' olarak bilinen, genellikle parlamentodaki güç ilişkilerinden etkilenmeyen ve İsviçre demokrasisini yansıtan zımni bir anlaşma çerçevesinde paylaşılıyor.