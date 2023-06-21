https://sputniknews.com.tr/20230621/isvec-turkiye-artik-natoya-katilma-teklifimizi-onaylamaya-baslamali-1072718256.html
İsveç: Türkiye artık NATO'ya katılma teklifimizi onaylamaya başlamalı
İsveç: Türkiye artık NATO'ya katılma teklifimizi onaylamaya başlamalı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılım sürecine ilişkin "Sıra, TBMM'nin onay sürecini başlatmasında" açıklamasını yaptı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T21:48+0300
2023-06-21T21:48+0300
2023-06-21T21:48+0300
dünya
isveç
türkiye
nato
tobias billström
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaptığı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve TBMM'nin İsveç'in ittifaka katılmasına izin vermek için onay sürecini başlatmasının zamanının geldiğini söyledi.Reuters'ta yer alan habere göre Billström, parlamentoda yaptığı açıklamada "Bizim kanaatimiz bizden bekleneni yaptığımız yönünde, şimdi sıra Türk parlamentosunun onay sürecini başlatmasında" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/ingiliz-dergi-the-economist-turkiyeyi-hedef-aldi-nato-icin-bir-bas-agrisi-olmaya-devam-edecek-1072642694.html
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isveç, türkiye, nato, tobias billström
isveç, türkiye, nato, tobias billström
İsveç: Türkiye artık NATO'ya katılma teklifimizi onaylamaya başlamalı
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılım sürecine ilişkin "Sıra, TBMM'nin onay sürecini başlatmasında" açıklamasını yaptı.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaptığı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve TBMM'nin İsveç'in ittifaka katılmasına izin vermek için onay sürecini başlatmasının zamanının geldiğini söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre Billström, parlamentoda yaptığı açıklamada "Bizim kanaatimiz bizden bekleneni yaptığımız yönünde, şimdi sıra Türk parlamentosunun onay sürecini başlatmasında" dedi.