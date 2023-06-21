https://sputniknews.com.tr/20230621/isvec-turkiye-artik-natoya-katilma-teklifimizi-onaylamaya-baslamali-1072718256.html

İsveç: Türkiye artık NATO'ya katılma teklifimizi onaylamaya başlamalı

İsveç: Türkiye artık NATO'ya katılma teklifimizi onaylamaya başlamalı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılım sürecine ilişkin "Sıra, TBMM'nin onay sürecini başlatmasında" açıklamasını yaptı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T21:48+0300

2023-06-21T21:48+0300

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nato

tobias billström

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaptığı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve TBMM'nin İsveç'in ittifaka katılmasına izin vermek için onay sürecini başlatmasının zamanının geldiğini söyledi.Reuters'ta yer alan habere göre Billström, parlamentoda yaptığı açıklamada "Bizim kanaatimiz bizden bekleneni yaptığımız yönünde, şimdi sıra Türk parlamentosunun onay sürecini başlatmasında" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/ingiliz-dergi-the-economist-turkiyeyi-hedef-aldi-nato-icin-bir-bas-agrisi-olmaya-devam-edecek-1072642694.html

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