https://sputniknews.com.tr/20230621/israilin-cenin-saldirisinda-yaralanan-15-yasindaki-kiz-cocugu-oldu-1072687007.html
İsrail’in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu öldü
İsrail’in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu öldü
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 15 yaşında bir kız çocuğu daha hayatını kaybetti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T09:40+0300
2023-06-21T09:40+0300
2023-06-21T09:45+0300
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cenin
filistin
israil
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin 19 Haziran’da Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’e düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Sedil Nagnagiyye yaşamını yitirdi.Böylece Cenin saldırısında İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı ikisi çocuk, 7'ye çıktı.İsrail ordusunun, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine 'Apache' tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.
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cenin, filistin, israil, çocuk
cenin, filistin, israil, çocuk
İsrail’in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu öldü
09:40 21.06.2023 (güncellendi: 09:45 21.06.2023) Abone ol
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 15 yaşında bir kız çocuğu daha hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin 19 Haziran’da Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’e düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Sedil Nagnagiyye yaşamını yitirdi.
Böylece Cenin saldırısında İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı ikisi çocuk, 7'ye çıktı.
İsrail ordusunun, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine 'Apache' tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.