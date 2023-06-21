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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/ingiltere-savunma-bakani-cleverlyden-ukraynanin-natoya-katilimini-kolaylastirma-fikrine-destek-1072722168.html
İngiltere Savunma Bakanı Cleverly’den Ukrayna’nın NATO’ya katılımını kolaylaştırma fikrine destek
İngiltere Savunma Bakanı Cleverly’den Ukrayna’nın NATO’ya katılımını kolaylaştırma fikrine destek
İngiltere Savunma Bakanı James Cleverly, Ukrayna’nın NATO’ya katılım yollarının kolaylaştırılmasına destek verme niyetinde olduklarını söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T23:53+0300
2023-06-21T23:53+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
james cleverly
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The Independent’in haberine göre Cleverly, yaptığı açıklamada “İsveç ve Finlandiya ittifaka katılırken hiçbir talep sürülmediği göz önüne alındığında, İngiltere’nin Ukrayna’nın NATO üyeliği için eylem planının uygulanmaması fikrini destekleyeceğini düşünüyorum. Ukraynalılar, savaş alanındaki eylemleriyle, ordularını NATO’nun taleplerine uygun olarak yeniden düzenlemeye hazır olduklarını gösterdiler" dedi.Cleverly, NATO içindeki tüm müttefiklerin bunu kabul etmesini umduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-disisleri-ingiliz-istihbarat-servisleri-kiev-icin-parali-asker-ariyor-1071780699.html
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ingiltere, ukrayna, james cleverly, nato

İngiltere Savunma Bakanı Cleverly’den Ukrayna’nın NATO’ya katılımını kolaylaştırma fikrine destek

23:53 21.06.2023
© AFP 2023 James Cleverly
 James Cleverly - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023
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İngiltere Savunma Bakanı James Cleverly, Ukrayna’nın NATO’ya katılım yollarının kolaylaştırılmasına destek verme niyetinde olduklarını söyledi.
The Independent’in haberine göre Cleverly, yaptığı açıklamada “İsveç ve Finlandiya ittifaka katılırken hiçbir talep sürülmediği göz önüne alındığında, İngiltere’nin Ukrayna’nın NATO üyeliği için eylem planının uygulanmaması fikrini destekleyeceğini düşünüyorum. Ukraynalılar, savaş alanındaki eylemleriyle, ordularını NATO’nun taleplerine uygun olarak yeniden düzenlemeye hazır olduklarını gösterdiler" dedi.
Cleverly, NATO içindeki tüm müttefiklerin bunu kabul etmesini umduğunu kaydetti.
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