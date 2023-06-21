https://sputniknews.com.tr/20230621/ingiltere-savunma-bakani-cleverlyden-ukraynanin-natoya-katilimini-kolaylastirma-fikrine-destek-1072722168.html
İngiltere Savunma Bakanı Cleverly’den Ukrayna’nın NATO’ya katılımını kolaylaştırma fikrine destek
İngiltere Savunma Bakanı Cleverly’den Ukrayna’nın NATO’ya katılımını kolaylaştırma fikrine destek
İngiltere Savunma Bakanı James Cleverly, Ukrayna’nın NATO’ya katılım yollarının kolaylaştırılmasına destek verme niyetinde olduklarını söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T23:53+0300
2023-06-21T23:53+0300
2023-06-21T23:53+0300
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ukrayna
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The Independent’in haberine göre Cleverly, yaptığı açıklamada “İsveç ve Finlandiya ittifaka katılırken hiçbir talep sürülmediği göz önüne alındığında, İngiltere’nin Ukrayna’nın NATO üyeliği için eylem planının uygulanmaması fikrini destekleyeceğini düşünüyorum. Ukraynalılar, savaş alanındaki eylemleriyle, ordularını NATO’nun taleplerine uygun olarak yeniden düzenlemeye hazır olduklarını gösterdiler" dedi.Cleverly, NATO içindeki tüm müttefiklerin bunu kabul etmesini umduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-disisleri-ingiliz-istihbarat-servisleri-kiev-icin-parali-asker-ariyor-1071780699.html
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ingiltere, ukrayna, james cleverly, nato
İngiltere Savunma Bakanı Cleverly’den Ukrayna’nın NATO’ya katılımını kolaylaştırma fikrine destek
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İngiltere Savunma Bakanı James Cleverly, Ukrayna’nın NATO’ya katılım yollarının kolaylaştırılmasına destek verme niyetinde olduklarını söyledi.
The Independent’in haberine göre Cleverly, yaptığı açıklamada “İsveç ve Finlandiya ittifaka katılırken hiçbir talep sürülmediği göz önüne alındığında, İngiltere’nin Ukrayna’nın NATO üyeliği için eylem planının uygulanmaması fikrini destekleyeceğini düşünüyorum. Ukraynalılar, savaş alanındaki eylemleriyle, ordularını NATO’nun taleplerine uygun olarak yeniden düzenlemeye hazır olduklarını gösterdiler" dedi.
Cleverly, NATO içindeki tüm müttefiklerin bunu kabul etmesini umduğunu kaydetti.