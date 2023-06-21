https://sputniknews.com.tr/20230621/genclere-vergisiz-telefon-ve-bedava-internet-yolda-1072687416.html

Gençlere vergisiz telefon ve bedava internet yolda

Gençlere vergisiz telefon ve bedava internet yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının başlatılması talimatını verirken gençlerle ilgili de “Cep telefonu, bedava... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T09:56+0300

2023-06-21T09:56+0300

2023-06-21T09:56+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

cep telefonu

vergi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/14/1063652930_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_d8d085c8b5f3b8201c310de13ac69017.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel Seçim ve Meclis gündemi değerlendirildi. Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu da vurgularken “Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, Bedava Internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim” dedi. Erdoğan, MKYK üyelerine yerel seçim çalışmalarına başlanması konusunda talimat vererek, özetle şunları söyledi:Gençlere ne vaat edilmişti?AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve Bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Kamuya atamada mülakat kaldırılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Üniversiteli gençlere ‘Gençlik Kartı’ uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230326/cep-telefonlarina-buyuk-zam-geliyor-1068763306.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cep telefonu, vergi