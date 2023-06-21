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Gençlere vergisiz telefon ve bedava internet yolda
Gençlere vergisiz telefon ve bedava internet yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının başlatılması talimatını verirken gençlerle ilgili de “Cep telefonu, bedava... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T09:56+0300
2023-06-21T09:56+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
cep telefonu
vergi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel Seçim ve Meclis gündemi değerlendirildi. Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu da vurgularken “Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, Bedava Internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim” dedi. Erdoğan, MKYK üyelerine yerel seçim çalışmalarına başlanması konusunda talimat vererek, özetle şunları söyledi:Gençlere ne vaat edilmişti?AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve Bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Kamuya atamada mülakat kaldırılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Üniversiteli gençlere ‘Gençlik Kartı’ uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.
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recep tayyip erdoğan, cep telefonu, vergi
recep tayyip erdoğan, cep telefonu, vergi

Gençlere vergisiz telefon ve bedava internet yolda

09:56 21.06.2023
© DHAcep telefonu
cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının başlatılması talimatını verirken gençlerle ilgili de “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel Seçim ve Meclis gündemi değerlendirildi.
Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu da vurgularken “Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, Bedava Internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim” dedi. Erdoğan, MKYK üyelerine yerel seçim çalışmalarına başlanması konusunda talimat vererek, özetle şunları söyledi:

Gençlere ne vaat edilmişti?

AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve Bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Kamuya atamada mülakat kaldırılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Üniversiteli gençlere ‘Gençlik Kartı’ uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.
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