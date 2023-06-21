https://sputniknews.com.tr/20230621/galatasarayli-taraftarlardan-icardiye-denizin-dibinden-cagri-bizimle-kal-aslan-1072698484.html
Taraftarlardan Icardi'ye denizin dibinden çağrı: 'Bizimle kal aslan'
Taraftarlardan Icardi'ye denizin dibinden çağrı: 'Bizimle kal aslan'
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından taraftarlar, Fethiye'de deniz dibinde 'Bizimle kal aslan' yazan pankart açarak... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:47+0300
2023-06-21T13:47+0300
2023-06-21T13:57+0300
mauro icardi
spor
taraftar
galatasaray sk
deniz
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Galatasaray'ın bu yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından taraftarlar, Fethiye'de deniz dibinde pankartlı kutlama yaptı.Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yetkilileri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu su altında kutlamak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan grup, su altında "Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocuklarıyız" yazılı pankart açtı. Etkinlikte "Şampiyon Galatasaray" yazısı ve Mauro Icardi'nin fotoğrafı yer aldı.Diktaş, AA muhabirine, kendisinin de Galatasaraylı olduğunu, takımının şampiyonluğunu deniz dibinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230621/galatasaraydan-icardi-aciklamasi-yerine-baskasi-olsa-en-az-onun-kadar-buyuk-bir-yildiz-olacaktir-1072692010.html
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mauro icardi, taraftar, galatasaray sk, deniz
mauro icardi, taraftar, galatasaray sk, deniz
Taraftarlardan Icardi'ye denizin dibinden çağrı: 'Bizimle kal aslan'
13:47 21.06.2023 (güncellendi: 13:57 21.06.2023) Abone ol
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından taraftarlar, Fethiye'de deniz dibinde 'Bizimle kal aslan' yazan pankart açarak Icardi'ye mesaj gönderdi.
Galatasaray'ın bu yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından taraftarlar, Fethiye'de deniz dibinde pankartlı kutlama yaptı.
Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yetkilileri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu su altında kutlamak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.
Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan grup, su altında "Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocuklarıyız" yazılı pankart açtı. Etkinlikte "Şampiyon Galatasaray" yazısı ve Mauro Icardi'nin fotoğrafı yer aldı.
Diktaş, AA muhabirine, kendisinin de Galatasaraylı olduğunu, takımının şampiyonluğunu deniz dibinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.