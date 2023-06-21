https://sputniknews.com.tr/20230621/fsb-zaporojye-bolgesi-yetkililerine-yonelik-suikast-girisimini-engellendi-1072704682.html
FSB, Zaporojye bölgesi yetkililerine yönelik suikast girişimini engellendi
FSB, Zaporojye bölgesi yetkililerine yönelik suikast girişimini engellendi
FSB, Zaporojye bölgesi yetkililerine suikast düzenlemeyi planlayan bir grubun yakalandığını duyurdu. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:17+0300
2023-06-21T15:17+0300
2023-06-21T15:17+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya federal güvenlik merkezi (fsb)
zaporizhzhya nükleer santrali
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre FSB mensupları, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana İdaresi’nin talimatı ile Melitopol'de Zaporojye bölgesi yetkililerine suikast düzenlemeyi planlayan bir grup yerel sakini gözaltına aldı.Açıklamada, “Operasyonel arama faaliyetleri sırasında departman çalışanları, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana İdaresi’nin talimatı ile Zaporojye bölgesinde sabotaj ve terör faaliyetleri planlayan Melitopol sakini bir grubu tespit etti” denildi.Ukrayna istihbarat servislerinden alınan el yapımı patlayıcı cihazlar ile bölge yetkililerine suikast düzenlemeyi planlanlayan zanlıların ikamet yerlerinde yapılan aramalarda, patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler ve patlayıcı cihazların montajı ve kullanımlarına ilişkin talimatlar ele geçirildiği belirtildi.Şüpheliler hakkında ‘terör saldırısı hazırlığı’ maddesi uyarınca ceza davası açıldığı, bu madde üzerinden 20 yıla kadar hapis cezası verilebildiği kaydedildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya federal güvenlik merkezi (fsb), zaporizhzhya nükleer santrali
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya federal güvenlik merkezi (fsb), zaporizhzhya nükleer santrali
FSB, Zaporojye bölgesi yetkililerine yönelik suikast girişimini engellendi
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FSB, Zaporojye bölgesi yetkililerine suikast düzenlemeyi planlayan bir grubun yakalandığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre FSB mensupları, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana İdaresi’nin talimatı ile Melitopol'de Zaporojye bölgesi yetkililerine suikast düzenlemeyi planlayan bir grup yerel sakini gözaltına aldı.
Açıklamada, “Operasyonel arama faaliyetleri sırasında departman çalışanları, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana İdaresi’nin talimatı ile Zaporojye bölgesinde sabotaj ve terör faaliyetleri planlayan Melitopol sakini bir grubu tespit etti” denildi.
Ukrayna istihbarat servislerinden alınan el yapımı patlayıcı cihazlar ile bölge yetkililerine suikast düzenlemeyi planlanlayan zanlıların ikamet yerlerinde yapılan aramalarda, patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler ve patlayıcı cihazların montajı ve kullanımlarına ilişkin talimatlar ele geçirildiği belirtildi.
Şüpheliler hakkında ‘terör saldırısı hazırlığı’ maddesi uyarınca ceza davası açıldığı, bu madde üzerinden 20 yıla kadar hapis cezası verilebildiği kaydedildi.