https://sputniknews.com.tr/20230621/fsb-ukrayna-ordusuna-iha-alinmasi-icin-kripto-para-transfer-eden-zanli-gozaltinda-1072695113.html
FSB: Ukrayna ordusuna İHA alınması için kripto para transfer eden zanlı gözaltında
FSB: Ukrayna ordusuna İHA alınması için kripto para transfer eden zanlı gözaltında
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusuna İHA da dahil askeri teçhizat alınması için yabancı bir yardım vakfına kripto para transfer eden Rusya... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T12:48+0300
2023-06-21T12:48+0300
2023-06-21T12:48+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya
ukrayna
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FSB, kripto para borsaları üzerinden Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için yardım gönderen kişinin yakalanması için Habarovsk Bölgesi'nde operasyon düzenlendiğini belirtti.FSB, Ukrayna ordusuna mali yardım sunarak vatana ihanet suçu işlediği tespit edilen kişinin Ukrayna ordusu tarafından İHA'lar, termal görüntü nişangahları, mühimmat ve tıbbi ekipman alınması için Ukrayna'daki üçüncü şahıslar üzerinden yabancı bir yardım vakfının hesabına kripto para aktardığını bildirdi.Zanlı hakkında devlete ihanet suçundan dava açıldığını kaydeden FSB, Habarovsk Bölgesi sakini Rusya vatandaşının ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğinin altını çizdi.
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, ukrayna
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, ukrayna
FSB: Ukrayna ordusuna İHA alınması için kripto para transfer eden zanlı gözaltında
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusuna İHA da dahil askeri teçhizat alınması için yabancı bir yardım vakfına kripto para transfer eden Rusya vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, kripto para borsaları üzerinden Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için yardım gönderen kişinin yakalanması için Habarovsk Bölgesi'nde operasyon düzenlendiğini belirtti.
FSB, Ukrayna ordusuna mali yardım sunarak vatana ihanet suçu işlediği tespit edilen kişinin Ukrayna ordusu tarafından İHA'lar, termal görüntü nişangahları, mühimmat ve tıbbi ekipman alınması için Ukrayna'daki üçüncü şahıslar üzerinden yabancı bir yardım vakfının hesabına kripto para aktardığını bildirdi.
Zanlı hakkında devlete ihanet suçundan dava açıldığını kaydeden FSB, Habarovsk Bölgesi sakini Rusya vatandaşının ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğinin altını çizdi.