https://sputniknews.com.tr/20230621/fransada-gocmenlerin-protestosuna-polisten-sert-mudahale-1072704154.html
Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale
Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce göçmen gösterici, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:15+0300
2023-06-21T15:15+0300
2023-06-21T15:15+0300
dünya
fransa
göçmen
müdahale
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Paris'te yüzlerce evsiz göçmen bir araya geldi. Devletten sığınma talep eden göçmen protestocular, Paris'in göbeğine çadır kurarak seslerini duyurmaya çalıştı. Meydanın boşaltılması talimatı veren Fransız polisi ise göstericilere sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesine direnen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Olayda en az 20 gösterici gözaltına alındı.Protestocu göçmenler, 2 ay önce de Paris’in 16’ncı semtinde terk edilmiş bir okulu işgal etmişlerdi.
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fransa, göçmen, müdahale
Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale
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Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce göçmen gösterici, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Paris'te yüzlerce evsiz göçmen bir araya geldi.
Devletten sığınma talep eden göçmen protestocular, Paris'in göbeğine çadır kurarak seslerini duyurmaya çalıştı. Meydanın boşaltılması talimatı veren Fransız polisi ise göstericilere sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesine direnen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Olayda en az 20 gösterici gözaltına alındı.
Protestocu göçmenler, 2 ay önce de Paris’in 16’ncı semtinde terk edilmiş bir okulu işgal etmişlerdi.