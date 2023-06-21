https://sputniknews.com.tr/20230621/fransada-gocmenlerin-protestosuna-polisten-sert-mudahale-1072704154.html

Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale

Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce göçmen gösterici, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T15:15+0300

2023-06-21T15:15+0300

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dünya

fransa

göçmen

müdahale

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Paris'te yüzlerce evsiz göçmen bir araya geldi. Devletten sığınma talep eden göçmen protestocular, Paris'in göbeğine çadır kurarak seslerini duyurmaya çalıştı. Meydanın boşaltılması talimatı veren Fransız polisi ise göstericilere sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesine direnen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Olayda en az 20 gösterici gözaltına alındı.Protestocu göçmenler, 2 ay önce de Paris’in 16’ncı semtinde terk edilmiş bir okulu işgal etmişlerdi.

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fransa, göçmen, müdahale