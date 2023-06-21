https://sputniknews.com.tr/20230621/fenerbahceden-rui-vitoriaya-teklif-iddiasi-1072718797.html
'Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya teklif' iddiası
'Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya teklif' iddiası
Mısır Milli Takımı'nda görev yapan Portekizli teknik adam Rui Vitoria'nın, Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu 4 kulüpten teklif aldığı belirtildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T21:52+0300
2023-06-21T21:52+0300
2023-06-21T21:52+0300
spor
fenerbahçe
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Yeni sezon öncesi teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.Mısır basınından Al Khaleej'in haberine göre; Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Rui Vitoria, 4 kulüpten teklif aldı.sporx.com'un aktardığı haberde; Portekizli teknik adama teklif yapan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtilirken, Panathinaikos ve 2 Brezilya kulübünün de Vitoria ile ilgilendiği ifade edildi.Kendisine yapılan 4 teklife rağmen Mısır ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rui Vitoria'nın sözleşmesine sadık kalıp, tüm teklifleri reddedeceği aktarıldı. 53 yaşındaki Rui Vitoria, kariyerinde Pacos Ferreira, Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr ve Spartak Moskova gibi kulüpleri çalıştırdı. Mısır Milli Takımı'nın başında 7 maça çıkan Portekizli teknik adam bu maçların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.
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fenerbahçe
'Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya teklif' iddiası
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Mısır Milli Takımı'nda görev yapan Portekizli teknik adam Rui Vitoria'nın, Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu 4 kulüpten teklif aldığı belirtildi.
Yeni sezon öncesi teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
Mısır basınından Al Khaleej'in haberine göre; Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Rui Vitoria, 4 kulüpten teklif aldı.
sporx.com'un aktardığı
haberde; Portekizli teknik adama teklif yapan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtilirken, Panathinaikos ve 2 Brezilya kulübünün de Vitoria ile ilgilendiği ifade edildi.
Kendisine yapılan 4 teklife rağmen Mısır ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rui Vitoria'nın sözleşmesine sadık kalıp, tüm teklifleri reddedeceği aktarıldı.
53 yaşındaki Rui Vitoria, kariyerinde Pacos Ferreira, Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr ve Spartak Moskova gibi kulüpleri çalıştırdı. Mısır Milli Takımı'nın başında 7 maça çıkan Portekizli teknik adam bu maçların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.