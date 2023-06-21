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Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın faaliyetleri Rusya’da istenmeyen olarak kabul edildi
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın faaliyetleri Rusya’da istenmeyen olarak kabul edildi
Rusya Başsavcılığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) faaliyetlerini Rusya’da istenmeyen olarak kabul etti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T22:14+0300
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dünya
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Rusya Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamada, WWF’nin faaliyetlerinin Rusya’da istenmeyen olarak kabul edildiği ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Başsavcılığı, denetimin sonuçlarına dayanarak uluslararası sivil toplum kuruluşu World Wide Fund for Nature'ın (World Wildlife Fund, WWF) (İsviçre) faaliyetlerini Rusya Federasyonu topraklarında istenmeyen olarak tanımaya karar verdi” ifadelerine yer verildi.Kurumun değerlendirmesine göre WWF'nin şu anki başkanı olan İngiliz vatandaşı Neville Isdell liderliğindeki ‘sözde çevre koruma ve çevre eğitimi faaliyetleri’, Rusya'nın ekonomik alandaki güvenliğine tehdit oluşturan projelerin uygulanmasını örtmek için kullanılıyor.Başsavcılık, vakfın ‘çevreyi koruma bahanesiyle’ Moskova'nın kutup bölgesinin endüstriyel gelişimi ile ilgili politik rotasına karşı çalıştığına, ‘Kuzey Deniz Rotasının ABD’nin münhasır ekonomik bölgesi yönüne taşınmasına temel teşkil edebilecek kısıtlamaların geliştirilmesine ve meşrulaştırılmasına’ katkıda bulunduğuna inanıyor.WWF girişimlerinin ayrıca, büyük enerji ve petrol ve gaz işletmelerinin yanı sıra mineral ve değerli metal yataklarının geliştirilmesinde yer alan şirketleri de hedeflemekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “WWF tarafından, bazıları ulusal programların yürütücüleri olan işletmelerle ilgili olarak büyük sanayi komplekslerinin işletilmesi bağlamında Rusya'nın bölgelerindeki çevre durumu hakkında bilgi toplamak ve Rusya'nın ekonomik gelişimini engellemeyi amaçlayan taraflı değerlendirmeler hazırlamak için kontrollü çevre STK'larından oluşan bir ağ kurulmuştur” denildi.Kuruma göre WWF ayrıca Rusya’nın yabancı ajanlar listesinde yer alan ve üyeleri izinsiz kitlesel protestolara katıldıkları için idari cezaya çarptırılan Rus sivil toplum kuruluşlarına maddi ve metodolojik destek sağladı ve bu, ‘Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini gösteriyor.’Rus yasalarına göre, Rusya'da faaliyeti sakıncalı bulunan bir kuruluşun ülkedeki alt birimlerini kapatması gerekiyor ve yenilerini kuramıyor. Kuruluşun ayrıca internet veya medya yoluyla bilgi içeriği dağıtması ve halka açık etkinlikler düzenlemesi yasaklanıyor. İhlaller hem idari hem de cezai sorumluluğa tabi.
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rusya, yasa dışı, dünya doğayı koruma vakfı (wwf)
rusya, yasa dışı, dünya doğayı koruma vakfı (wwf)

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın faaliyetleri Rusya’da istenmeyen olarak kabul edildi

22:14 21.06.2023
© AFP 2023Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023
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Rusya Başsavcılığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) faaliyetlerini Rusya’da istenmeyen olarak kabul etti.
Rusya Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamada, WWF’nin faaliyetlerinin Rusya’da istenmeyen olarak kabul edildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya Başsavcılığı, denetimin sonuçlarına dayanarak uluslararası sivil toplum kuruluşu World Wide Fund for Nature'ın (World Wildlife Fund, WWF) (İsviçre) faaliyetlerini Rusya Federasyonu topraklarında istenmeyen olarak tanımaya karar verdi” ifadelerine yer verildi.
Kurumun değerlendirmesine göre WWF'nin şu anki başkanı olan İngiliz vatandaşı Neville Isdell liderliğindeki ‘sözde çevre koruma ve çevre eğitimi faaliyetleri’, Rusya'nın ekonomik alandaki güvenliğine tehdit oluşturan projelerin uygulanmasını örtmek için kullanılıyor.
Başsavcılık, vakfın ‘çevreyi koruma bahanesiyle’ Moskova'nın kutup bölgesinin endüstriyel gelişimi ile ilgili politik rotasına karşı çalıştığına, ‘Kuzey Deniz Rotasının ABD’nin münhasır ekonomik bölgesi yönüne taşınmasına temel teşkil edebilecek kısıtlamaların geliştirilmesine ve meşrulaştırılmasına’ katkıda bulunduğuna inanıyor.
WWF girişimlerinin ayrıca, büyük enerji ve petrol ve gaz işletmelerinin yanı sıra mineral ve değerli metal yataklarının geliştirilmesinde yer alan şirketleri de hedeflemekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “WWF tarafından, bazıları ulusal programların yürütücüleri olan işletmelerle ilgili olarak büyük sanayi komplekslerinin işletilmesi bağlamında Rusya'nın bölgelerindeki çevre durumu hakkında bilgi toplamak ve Rusya'nın ekonomik gelişimini engellemeyi amaçlayan taraflı değerlendirmeler hazırlamak için kontrollü çevre STK'larından oluşan bir ağ kurulmuştur” denildi.
Kuruma göre WWF ayrıca Rusya’nın yabancı ajanlar listesinde yer alan ve üyeleri izinsiz kitlesel protestolara katıldıkları için idari cezaya çarptırılan Rus sivil toplum kuruluşlarına maddi ve metodolojik destek sağladı ve bu, ‘Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini gösteriyor.’
Rus yasalarına göre, Rusya'da faaliyeti sakıncalı bulunan bir kuruluşun ülkedeki alt birimlerini kapatması gerekiyor ve yenilerini kuramıyor. Kuruluşun ayrıca internet veya medya yoluyla bilgi içeriği dağıtması ve halka açık etkinlikler düzenlemesi yasaklanıyor. İhlaller hem idari hem de cezai sorumluluğa tabi.
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