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https://sputniknews.com.tr/20230621/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072686657.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5720 liradan, euro 25,7270 liradan güne başladı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 23,5700 liradan alınan dolar 23,5720 liradan satılıyor. 25,7250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,7270 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,5650 lira, euronun satış fiyatı da 25,7210 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 463 lira, çeyrek altın 2 bin 370 lira, Cumhuriyet altını 9.453 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.251 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.18 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.18 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.877 dolar seviyesinde.
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gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu,gram altın fiyatı,çeyrek altın ne kadar,dolar arttı mı
gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu,gram altın fiyatı,çeyrek altın ne kadar,dolar arttı mı

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:16 21.06.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,5720 liradan, euro 25,7270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,5700 liradan alınan dolar 23,5720 liradan satılıyor. 25,7250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,7270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,5650 lira, euronun satış fiyatı da 25,7210 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 463 lira, çeyrek altın 2 bin 370 lira, Cumhuriyet altını 9.453 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.251 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.18 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.18 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 28.877 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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