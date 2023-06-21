https://sputniknews.com.tr/20230621/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072686657.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 23,5720 liradan, euro 25,7270 liradan güne başladı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T09:16+0300

2023-06-21T09:16+0300

2023-06-21T09:16+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg

Serbest piyasada 23,5700 liradan alınan dolar 23,5720 liradan satılıyor. 25,7250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,7270 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,5650 lira, euronun satış fiyatı da 25,7210 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 463 lira, çeyrek altın 2 bin 370 lira, Cumhuriyet altını 9.453 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.251 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.18 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.18 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.877 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230620/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072640255.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu,gram altın fiyatı,çeyrek altın ne kadar,dolar arttı mı