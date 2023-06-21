https://sputniknews.com.tr/20230621/dolar-bazinda-asgari-ucret-11-yildaki-degisim-1072693723.html

Dolar bazında asgari ücret: 11 yıldaki değişim

Dolar bazında asgari ücret: 11 yıldaki değişim

Yeni asgari ücret, 482 dolara denk geliyor. Asgari ücretin duyurulması sonrası yıllara göre dolar bazında asgari ücretin seyri merak ediliyor. İşte son 11... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T12:49+0300

2023-06-21T12:49+0300

2023-06-21T12:49+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücret 2023'ün 2. yarısında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak duyuruldu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için 500 dolar hedefini gündeme getirmişti. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle yıllara göre dolar bazında asgari ücretin seyri merak edilmeye başlandı. 2023 asgari ücreti, 482 dolara tekabül ediyor. İşte son 11 yılda dolar bazında asgari ücretin değişimi...

https://sputniknews.com.tr/20230620/yeni-asgari-ucretle-hepsi-degisti-kidem-tazminati-issizlik-maasi-gss-primi-1072648072.html

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