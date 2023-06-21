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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Ukrayna İyileştirme Konferansı için İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak üzere gittiği İngiltere’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüz yüze ilk görüşmesini yaptı.Bakan Hakan Fidan aynı zamanda Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lkke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
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hakan fidan, antony blinken, abd, dışişleri bakanı, ingiltere
hakan fidan, antony blinken, abd, dışişleri bakanı, ingiltere

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

16:29 21.06.2023 (güncellendi: 16:56 21.06.2023)
© AFP 2023 / LEAH MILLISHakan Fidan- Antony Blinken
Hakan Fidan- Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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Ukrayna İyileştirme Konferansı için İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak üzere gittiği İngiltere’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüz yüze ilk görüşmesini yaptı.

Bakan Hakan Fidan aynı zamanda Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lkke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
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