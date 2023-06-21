https://sputniknews.com.tr/20230621/derin-dondurucudaki-4-cesetlere-iliskin-1-tutuklama-1072687297.html
Derin dondurucudaki cesetlere ilişkin 1 tutuklama
Derin dondurucudaki cesetlere ilişkin 1 tutuklama
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu içerisinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan cinayet... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T09:48+0300
2023-06-21T09:48+0300
2023-06-21T09:50+0300
türkiye
izmir
cinayet
tutuklama
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H. ile yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H. tutuklandı, yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişi ise serbest bırakıldı. Ne olmuştu?Olay Bayraklı ilçesinde bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetler bulmuş, şüpheli S.H. gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/derin-dondurucuda-cesetler-bulunmustu-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-1072638537.html
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izmir, cinayet, tutuklama
izmir, cinayet, tutuklama
Derin dondurucudaki cesetlere ilişkin 1 tutuklama
09:48 21.06.2023 (güncellendi: 09:50 21.06.2023) Abone ol
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu içerisinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı S.H. tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H. ile yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H. tutuklandı, yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Olay Bayraklı ilçesinde bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetler bulmuş, şüpheli S.H. gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.