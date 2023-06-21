https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ile-hazine-ve-maliye-bakani-simsek-baeye-gitti-1072718353.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek BAE'ye gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek BAE'ye gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T21:48+0300

2023-06-21T21:48+0300

2023-06-21T21:48+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, mehmet şimşek, birleşik arap emirlikleri (bae)