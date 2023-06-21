https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ile-hazine-ve-maliye-bakani-simsek-baeye-gitti-1072718353.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek BAE'ye gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek BAE'ye gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T21:48+0300
2023-06-21T21:48+0300
2023-06-21T21:48+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.
birleşik arap emirlikleri (bae)
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MIA „Rosiya Segodnya“
cevdet yılmaz, mehmet şimşek, birleşik arap emirlikleri (bae)
cevdet yılmaz, mehmet şimşek, birleşik arap emirlikleri (bae)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek BAE'ye gitti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.