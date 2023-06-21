https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-16li-masa-da-yetmez-daha-da-artirman-lazim-1072693202.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 16'lı masa da yetmez, daha da artırman lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 16'lı masa da yetmez, daha da artırman lazım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16'lı masa çıkışına yönelik, "Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T12:41+0300
2023-06-21T12:41+0300
2023-06-21T13:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ankara
haberler
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yapılan ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum.MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize, YRP Genel Başkanı Erbakan'a ve milli görüşçülere, BBP Başkanı Destici ve Alperen'lere, DSP Başkanı Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA Par Başkanı Zerkiya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür ediyorum.Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz. Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ne neticesi de ortada. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bir sistemi millette dayattılar.Siz bu ülkede milletin hayatı tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusuna Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım.Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok.İki tane belediye başkanıyla seçim öncesi sürekli dolaştınız. Şimdi nerede onlar."
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recep tayyip erdoğan, ankara, haberler, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, ankara, haberler, kemal kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 16'lı masa da yetmez, daha da artırman lazım
12:41 21.06.2023 (güncellendi: 13:00 21.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16'lı masa çıkışına yönelik, "Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttrman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yapılan ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum.
MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize, YRP Genel Başkanı Erbakan'a ve milli görüşçülere, BBP Başkanı Destici ve Alperen'lere, DSP Başkanı Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA Par Başkanı Zerkiya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür ediyorum.
Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz.
Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ne neticesi de ortada. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bir sistemi millette dayattılar.
Siz bu ülkede milletin hayatı tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusuna Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım.
Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok.
İki tane belediye başkanıyla seçim öncesi sürekli dolaştınız. Şimdi nerede onlar."