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https://sputniknews.com.tr/20230621/corumda-mantardan-zehirlenen-21-kisiden-biri-hayatini-kaybetti-1072700702.html
Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti
Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti
Çorum'da topladıkları mantarları yiyen 21 kişiden biri hayatını kaybetti, 20 kişinin tedavisi ise sürüyor. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Çorum'da, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri hayatını kaybetti.İl merkezi ve ilçelerde doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yedikleri mantardan zehirlenenlerden Dursun Özseçer (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer kişilerin tedavisi sürüyor.
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çorum, mantar
çorum, mantar

Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti

14:47 21.06.2023
© DHAFiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© DHA
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Çorum'da topladıkları mantarları yiyen 21 kişiden biri hayatını kaybetti, 20 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Çorum'da, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri hayatını kaybetti.
İl merkezi ve ilçelerde doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yedikleri mantardan zehirlenenlerden Dursun Özseçer (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer kişilerin tedavisi sürüyor.
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