https://sputniknews.com.tr/20230621/corumda-mantardan-zehirlenen-21-kisiden-biri-hayatini-kaybetti-1072700702.html

Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti

Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti

Çorum'da topladıkları mantarları yiyen 21 kişiden biri hayatını kaybetti, 20 kişinin tedavisi ise sürüyor. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T14:47+0300

2023-06-21T14:47+0300

2023-06-21T14:47+0300

yaşam

çorum

mantar

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Çorum'da, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri hayatını kaybetti.İl merkezi ve ilçelerde doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yedikleri mantardan zehirlenenlerden Dursun Özseçer (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer kişilerin tedavisi sürüyor.

çorum

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çorum, mantar