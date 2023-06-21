https://sputniknews.com.tr/20230621/corumda-mantardan-zehirlenen-21-kisiden-biri-hayatini-kaybetti-1072700702.html
Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti
Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti
Çorum'da topladıkları mantarları yiyen 21 kişiden biri hayatını kaybetti, 20 kişinin tedavisi ise sürüyor. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T14:47+0300
2023-06-21T14:47+0300
2023-06-21T14:47+0300
yaşam
çorum
mantar
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Çorum'da, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri hayatını kaybetti.İl merkezi ve ilçelerde doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yedikleri mantardan zehirlenenlerden Dursun Özseçer (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer kişilerin tedavisi sürüyor.
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çorum, mantar
Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti
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Çorum'da topladıkları mantarları yiyen 21 kişiden biri hayatını kaybetti, 20 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Çorum'da, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri hayatını kaybetti.
İl merkezi ve ilçelerde doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yedikleri mantardan zehirlenenlerden Dursun Özseçer (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer kişilerin tedavisi sürüyor.