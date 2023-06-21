https://sputniknews.com.tr/20230621/chp-il-baskanlari-toplantisi-basladi-gundem-degisim-cagrilari-ve-kurultay-takvimi--1072696505.html

CHP İl Başkanları Toplantısı başladı: Gündem 'değişim' çağrıları ve kurultay takvimi

CHP İl Başkanları Toplantısı başladı: Gündem 'değişim' çağrıları ve kurultay takvimi

CHP İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T13:13+0300

2023-06-21T13:13+0300

2023-06-21T13:13+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.45'te Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak, seçim sonrası değerlendirme yapılacak.CHP'nin bazı il başkanları, toplantı öncesi parti genel merkez binasına girerken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'CHP'de değişim yeri, delegeler ve kurultaydır'CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir." açıklamasının hatırlatılması üzerine, "O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir." dedi.'Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum'CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, bazı il başkanlarının, "İmamoğlu'nun değişim çağrılarının medya üzerinden olmaması gerektiğini" savunduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230619/imamoglu-fatih-altayliya-konustu-genel-baskan-degisimine-isaret-etti-1072611324.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu