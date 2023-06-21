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CHP İl Başkanları Toplantısı başladı: Gündem 'değişim' çağrıları ve kurultay takvimi
CHP İl Başkanları Toplantısı başladı: Gündem 'değişim' çağrıları ve kurultay takvimi
CHP İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:13+0300
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politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.45'te Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak, seçim sonrası değerlendirme yapılacak.CHP'nin bazı il başkanları, toplantı öncesi parti genel merkez binasına girerken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'CHP'de değişim yeri, delegeler ve kurultaydır'CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir." açıklamasının hatırlatılması üzerine, "O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir." dedi.'Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum'CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, bazı il başkanlarının, "İmamoğlu'nun değişim çağrılarının medya üzerinden olmaması gerektiğini" savunduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

CHP İl Başkanları Toplantısı başladı: Gündem 'değişim' çağrıları ve kurultay takvimi

13:13 21.06.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
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CHP İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.45'te Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak, seçim sonrası değerlendirme yapılacak.
CHP'nin bazı il başkanları, toplantı öncesi parti genel merkez binasına girerken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi. Emirgan Korusu Beyaz Köşk'te yapılan görüşmede İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
TÜRKİYE
İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu: 'Genel başkan değişimine' işaret etti
19 Haziran , 12:03

'CHP'de değişim yeri, delegeler ve kurultaydır'

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir." açıklamasının hatırlatılması üzerine, "O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir." dedi.

'Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum'

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, bazı il başkanlarının, "İmamoğlu'nun değişim çağrılarının medya üzerinden olmaması gerektiğini" savunduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Yüzyıllık bir partiyiz, geleneği olan bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisinde bir değişim olacaksa bu örgütlerinde, partinin yetkili kurullarında tartışılır, konuşulur ve partimizin aklıyla vicdanıyla bir karara varılır. Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum. Açıkçası bunun hem partimize hem de ülkemize zarar vereceğini düşünüyorum. Onun için medya üzerindeki tartışmaları doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum."
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