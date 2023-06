https://sputniknews.com.tr/20230621/chp-genel-baskan-yardimcisi-kusoglundan-imamoglu-aciklamasi-bir-cozum-bulmamiz-gerekiyor-1072715369.html

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması: Bir çözüm bulmamız gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, İBB Başkanı İmamoğl'una ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Kuşoğlu, "İBB başkanımıza bir mahkeme kararı... 21.06.2023

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ilişkin yaptığı değerlendirmeleri ilişkin açıklamalarda bulundu.Diken'den Altan Sancar'a konuşan Kuşoğlu, açıklamalarının ‘uyarı’ değil, ‘hatırlatma’ olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun siyasi yasak durumunu da değerlendiren Kuşoğlu, ‘çözümün birlikte bulunacağını’ söyledi.'Genel başkan olmasını da çok arzu ederiz... ama'Kuşoğlu, İmamoğlu’nun olası genel başkanlık ve tekrar İBB adaylığı için ise şunları dedi:Kuşoğlu’nun yanıtları şöyle:BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a verdiğiniz demeç çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha aday gösterileceğini dile getirdiniz. Bu konuşulmuş ve kesinleşmiş bir karar mı?Bu görüş hem kişisel görüşüm hem de makam olarak görüşümüzdür. Bu konuşulmuş bir konu değil. 14 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcısı olacak ve hemen arkasından yapılacak olan yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerin kaybedeni ve kazananı 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kesin bir belirlemeyi de tamamlamış olacak. Yerel seçimleri kazanan taraf biz olursak, 14 Mayıs seçimlerini kazanan Erdoğan’ı sakatlamış olacağız.Çünkü 14 Mayıs seçimlerinden Türkiye yüzde 50’ye yüzde 50 bir sonuçla çıktı. Biz bu seçimleri kazanırsak rahat hareket edemeyecek, ama yerel seçimleri kaybedersek çok daha rahat hareket edebilecek, önü boşalacak. Antidemokratik yönetim şeklinin iyice önü açılmış olacak. Onun için de bu seçimlerin önemli olduğunu kurultay yaparak herkesin partinin, partilinin, delegenin iradesine bu konuyu bırakarak gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada genel başkana da bir fırsat verilmesi gerekir.Bu sözlerinizin arkasındasınız yani…Tabii tabii.Yani siz yerel seçimleri, genel seçimlerin bir rövanşı olarak görüyorsunuz diyebilir miyiz?Rövanş değil de tamamlayıcısı diyelim. Tamamlayıcısı olan çok önemli bir seçim olacak.‘Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğimizi söylemek hakkımız’Kemal Kılıçdaroğlu ‘Ben aday olmam, delegenin takdiri’ demişti.Tabii Kemal bey “Ben aday olmam” diyor, “Biz aday gösteririz” diyorum. Partililer olarak tabii… Biz de “Bir grup partili de onu aday gösterecektir” diyoruz. Bu da hakkımızdır herhalde.‘Tartışmaların felsefi düzeyde devam etmesini diliyoruz’CHP’nin bundan sonraki paradigması üzerine tartışmalar var mı?Tartışmaların, ideolojik düzeyde, zihniyet düzeyinde, felsefi düzeyde devam etmesini diliyoruz. Ama şu ana kadar bu kişisel düzeyde devam etti. Yani “O gitsin bu gelsin” ya da “Şu iyidir, bu kötüdür” şeklinde oldu. Bir düşünce düzeyinde devam etmesini, bu değişimi diliyoruz biz. Onun için de yerel seçimler nedeniyle yeterli süreye sahip olmadığını söylüyoruz.Değişimi zihniyet düzeyinde yerel seçimler sonrası yapabiliriz. O vakit söz konusu olacak. Onun için vakit olacak ama şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Adayları şimdiden belirlememiz gerekiyor. Kurultay yapmamız şart. Siyasi partiler kanununa göre bunu tamamlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da fikir bazındaki değişimden çok bu seçimlere hazırlanmamız gerekiyor.‘Olağanüstü kurultay genel başkanın talebine bağlı’Kurultay yerel seçimlerden önce olacak yani…Evet, kurultay yerel seçimlerden önce olacak.Peki yerel seçimlerin ardından olağanüstü kurultay olabilir mi?O seçim sonrasına ve genel başkanın talebine bağlı. Tabii ki delegenin talebine bağlı olarak o günün koşullarına göre o da gerçekleşebilir.‘Kararın kesinleşmesi Demokles’in kılıcı gibi bekliyor’Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak konusuna değinirken ‘sıkıntı’ ifadesini kullandınız. Ne demek istediniz?Şu anda bizim bunu görmezlikten gelmemiz mümkün değil. İstanbul il başkanımız Canan Kaftancıoğlu çok önemli bir siyasi aktörümüz. Biliyorsunuz şu anda cezalı, ama il başkanlığını fiilen yine de yürütüyor. Ancak belli bir yere kadar yürütebilir. Onun haricinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanımızla ilgili olarak saçma sapan bir dava var. Bir karar alınmış vaziyette, o da kesinleşirse İstanbul tümüyle felç olacak. Yani İstanbul’a yönelik bir Erdoğan hedefi var. Bunu görmezlikten gelemeyiz, bunu belirtmek istedim. İstanbul çok önemli görülüyor.Türkiye’nin teslim alınabilmesi için İstanbul’u çok önemsiyorlar. Bizim de bunu görmemiz lazım. İl başkanımız cezalı vaziyette, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanımıza bir mahkeme kararı çıkarılmış vaziyette. Kararın kesinleşmesi Demokles’in kılıcı gibi bekliyor. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Bunun hatırlatmasını yaptım sadece. Bizim buna bir çözüm bulmamız gerekiyor.‘Ekrem beyin genel başkan olmasını da çok arzu ederiz’Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye aday gösterilmeme ihtimalinin olabilir mi?Buna hep beraber karar vereceğiz. Kendisi de karar verecek, parti olarak karar vereceğiz.Ama biz Ekrem beyin Türkiye için çok önemli bir figür olduğunu, önemli bir siyasetçi olduğunu, Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili olarak da önemli bir isim olduğunu düşünüyoruz. Her halükârda Ekrem beyin aday olmasını çok arzu ederiz. Hatta genel başkan olmasını da çok arzu ederiz. Ama biraz önce söylediğimiz mahkeme kararını, iktidarın İstanbul’a yönelik, partimize yönelik yaptıklarını da ihmal etmeden bu realiteyi görmemiz lazım.Buna birlikte karar vermemiz lazım. Mahkeme sürecinin bitmesini beklemeden bir çözüm bulmamız lazım. Aktif bir çözüm aramamız lazım.Yani Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşecek mi?Bir parti genel başkanıyla belediye başkanı, belediye başkanları, il başkanları arasında her zaman görüşme olur.Abdüllatif Şener’in ‘Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye oy vermedim’ çıkışına dair bir değerlendirmeniz olacak mı? Zira geçmişte Türkiye Partisi’nde birlikte siyaset yapmıştınız.O açıklamaları üzüntüyle karşılamamak mümkün değil. Ben de üzüldüm tabii ki. Böyle bir hadise olmasından dolayı.Hiç görüştünüz mü o açıklamalardan sonra?Yok görüşmedim. Partiye geliş sürecinde de hiç görüşmemiştim. Geldikten sonra görüşmüştük. Şimdi de hiç görüşmedim.‘Çok egoistçe, çok yüksek bir egoyla tepki verildi’İmamoğlu’yla birlikte Özgür Özel’e de ‘Dikkatli olunmalı’ minvalinde sözleriniz olmuştu…Özgür bey de Ekrem bey de bizim çok değerli siyasilerimiz. Onlar bir bakıma bizim geleceğimiz. Bu kadar kıymetli arkadaşlarımızın partide önemli görevler işgal ederken daha dikkatli olmaları konusunda hatırlatmada bulundum. Uyarı da değil, hatırlatmada bulundum. Çünkü partinin kurumsal kimliği her şeyden önemlidir. Partinin kurumsal kimliğini de genel başkan temsil eder. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerekir.Eski genel başkanlarımızın da beni bu konuda desteklemelerini dilerdim. Çünkü yanlış bir iş yapmadım. Partide ben şu anda genel başkan yardımcısıyım. Böyle bir hatırlatmada bulunmam doğaldır. Partinin kurumsal kimliğine, genel başkanımızın, eski genel başkan genel başkanlarımızın, il başkanlarımızın her düzeyde parti üyesinin sahip çıkması lazım.Hepimizden önemli olan partinin kurumsal kimliğidir. CHP yüz yıllık bir partidir, bunu hiçbirimizin unutmaması lazım. Ben de bu hatırlatmayı yaptım. Bu hatırlatmaya karşı çok egoistçe, çok yüksek bir egoyla tepki verildi. Çok üzüntüyle karşıladım bunu. Bu hatırlatmayı bu kadar yüksek egoyla karşılamak beni üzdü doğrusu.Bu egoyu gösterenlerin kimler olduğunu düşünüyorsunuz?Yani partide belli yerleri işgal eden arkadaşlarımız da oldu. Ekrem bey ve Özgür bey değil, ama o çevreden arkadaşlar anormal tepkiler verdiler adımı söyleyerek. Bunlar aslında parti suçu işleyen arkadaşlardır.Bir disiplin süreci olur mu?Bu aşamada bunlara girmememiz gerekir diye düşünüyorum.CHP’de genel bir dağınıklık havası var ve bu süreçte yerel seçimlere gidiliyor…Bizim tam da söylediğimiz budur. Bir an önce bu dağınıklık havasının, bu kaosun giderilmesi ve partinin yerel seçimlere odaklanması lazım. Bugün il başkanları toplantımız var. MYK değişikliği yapılmıştır, kongre sürecine girilmiştir. Özellikle Eren Erdem’in de söylediği gibi tabandan tavana doğru bir değişimle kongre süreci söz konusudur. Dolayısıyla herkesin bunu görmesi lazım. Partilerde bir günde değişim söz konusu olmaz. Yasal prosedüre göre bu değişim gerçekleşir. O değişim süreci içerisindeyiz. Herkesin sabırlı olması lazım. Herkesin sağduyu içerisinde, Türkiye için çok büyük sorumluluk taşıdığımızı anlaması ve görmesi lazım.Kılıçdaroğlu’nun Almanya’ya gitmesini hukukçular tavsiye etmişEkrem İmamoğlu’nun 14 Aralık’ta ceza aldığı gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyareti olmuştu. O güne dair yeterli bir özeleştiri yapıldı mı?İşin doğrusu o sabah gitmişti ve sanırım bir ceza olacağını düşünmemişti. Çünkü saçma sapan bir davaydı ve bir hakaret söz konusu değildi. Türkiye’de tarafsız ve bağımsız yargı olmadığı için böyle bir karar çıktı. Genellikle hukukçuların söylediği “Böyle bir karar çıkmaz, Almanya’ya gidin bir sorun yok” şeklindeydi. O sabah gitti, birkaç saat sonra da döndü genel başkanımız. Dönüşü de özel bir uçakla oldu.Bülent Kuşoğlu ‘CHP’nin maliyesini yöneten isim’ olarak da biliniyor…Bizim şeffaf ve kurumsal mali yapımız var. Hem bağımsız denetim kuruluşu sürekli olarak bizim işlemlerimizi denetliyor hem de Sayıştay, Anayasa Mahkemesi adına denetim yapıyor. Bu denetim de ağır bir denetimdir. Yıllardan beri hiçbir sorun olmadan bu denetimi de götürüyoruz. Şeffaftır, hangi harcamalar nerelere yapılmış, bu konuda hem MYK’ya hem de parti meclisine sürekli olarak bilgi veriyoruz. Devlet de ve şu andaki bu bağımsız yargısı olmayan, üzerimize her konuda gelen devlet de bizim mali harcamalarımızı denetliyor. Bunu da özellikle hatırlatmak isterim. Ayrıca biz de kendi içimizde bağımsız denetim kuruluşuna para ödeyerek kendi denetimimizi yaptırıyoruz. Her kuruşun hesabını da verebilir vaziyetteyiz.16’lı masa çıkışıKemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü 16’lı masa çıkışı da çok konuşuldu. Üstelik partinize millet ittifakı sürecinde vekilliklerin verilmesi nedeniyle gelen eleştiriler devam ediyor. Bu çıkışın anlamı nedir?Genel başkanımızın kastettiği şu: Biliyorsunuz CHP’nin oyu yüzde 25, ancak yüzde 48 aldı seçimlerde. Yerel seçimlerde yüzde 48’in, en az iki üç puanla takviye edilmesi lazım ve bu seçimleri almamız lazım. Bunun için gerekiyorsa altı değil, 16 partiyle de tüm Türkiye’yle de iş birliği yapılabilir. Türkiye’nin demokrasisi, geleceği, bekası için yapılması gereken her türlü fedakârlık yapılır demek istiyor. Kimse orada kötü niyet aramasın.Yani genişleme sürecine mi işaret ediliyor?İttifak zaten yerel seçimlerde söz konusu olamaz biliyorsunuz. Sadece milletvekili seçimi için ittifak yapılabiliyor. Ancak burada bir hedef birliğinden bahsediyor. Yani Türkiye’nin tüm demokratik güçlerinin, Cumhuriyet’e, Atatürk’e, çağdaşlık idealine sahip çıkan bütün güçlerin bir araya gelmesi. Bu altı değil, on altı partide olabilir, seksen beş milyon da olabilir. Bu anlamda söylenmiş bir sözdür, yoksa kimseye milletvekilliği falan vermek, bahşetmek hediye etmek anlamda bir şey yoktur. Orada bu sözleri yanlış değerlendirenler iyi niyetli yorum yapmıyorlar diyebilirim.

