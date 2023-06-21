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https://sputniknews.com.tr/20230621/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-duyurdu-en-dusuk-memur-maasina-zam-netlesti-1072691075.html
Bakan Işıkhan tarih verdi: En düşük memur maaşı netleşti, emekliye zam açıklaması
Bakan Işıkhan tarih verdi: En düşük memur maaşı netleşti, emekliye zam açıklaması
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, memur ve emekli maaş... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T12:01+0300
2023-06-21T12:19+0300
ekonomi
maaş
memur maaşı
emekli maaşı
emeklilik maaşı
vedat ışıkhan
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Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemelere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde düzenlemeyle ilgili soruyu yanıtladı.Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.22 bin TL olacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230621/asgari-ucret-sonrasi-gozler-emekli-maasina-zamda-oran-netlesiyor-1072685830.html
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Bakan Işıkhan tarih verdi: En düşük memur maaşı netleşti, emekliye zam açıklaması

12:01 21.06.2023 (güncellendi: 12:19 21.06.2023)
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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemelere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde düzenlemeyle ilgili soruyu yanıtladı.
Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

22 bin TL olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak" dedi.
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EKONOMİ
Asgari ücret sonrası gözler emekli maaşına zamda: Oran netleşiyor
08:19
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