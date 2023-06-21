https://sputniknews.com.tr/20230621/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-duyurdu-en-dusuk-memur-maasina-zam-netlesti-1072691075.html

Bakan Işıkhan tarih verdi: En düşük memur maaşı netleşti, emekliye zam açıklaması

Bakan Işıkhan tarih verdi: En düşük memur maaşı netleşti, emekliye zam açıklaması

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, memur ve emekli maaş... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T12:01+0300

2023-06-21T12:01+0300

2023-06-21T12:19+0300

ekonomi

maaş

memur maaşı

emekli maaşı

emeklilik maaşı

vedat ışıkhan

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Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemelere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde düzenlemeyle ilgili soruyu yanıtladı.Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.22 bin TL olacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230621/asgari-ucret-sonrasi-gozler-emekli-maasina-zamda-oran-netlesiyor-1072685830.html

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