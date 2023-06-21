https://sputniknews.com.tr/20230621/bitcoinde-hizli-yukselis-1072697701.html
Bitcoin'de hızlı yükseliş
Bitcoin'de hızlı yükseliş
Dün akşam saatlerinden itibaren yükselişini sürdürmeye devam eden Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 8 yükseldi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:41+0300
2023-06-21T13:41+0300
2023-06-21T13:41+0300
ekonomi
bitcoin
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kripto para
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Dün 26 bin 680 dolar seviyelerinde olan Bitcoin akşam saatlerine doğru piyasadaki olumlu haber akışlarının etkisiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi. Bugün 29 bin dolara kadar çıkan Bitcoin günlük bazda yüzde 8 oranında değer kazandı. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 11'lik yükseliş yaşadı.29 bin dolar seviyesini aştıNTV'nin haberine göre, yatırımcısının yüzünü güldürmeye başlayan Bitcoin bugün 29 bin dolar seviyesini aştı.Bitcoin bugün yüzde 2 civarında yükselişle 29 bin 85 dolar seviyesini gördü ve toplamda son 24 saatte yüzde 8 oranında değerini artırdı.Bitcoin piyasası yani kripto paralarda uzun vade için olumlu bir haberde Almanya'dan geldi. Deutsche Bank dijital varlık lisansı başvurusu yaptı.Bu haberin ardından ise Bitcoin'de yükseliş seyri başladı.Bitcoin'in dominans değeri yeniden yüzde 51’i aşarak, piyadaki ağırlığını yeniden ortaya koydu. Yani piyasada kripto para birimlerinin yüzde 51’ini Bitcoin oluşturuyor.Bitcoin’in piyasa içindeki ağırlığı böylelikle 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.Ethereum yükselişteEthereum fiyatı da 1715 dolar seviyesi civarından 1796 dolara kadar yükseldi.Bugün Ethereum, 1828 doları gördü. Ethereum böylelikle yüzde 5’in üzerinde değer kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20230621/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072686657.html
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bitcoin, dolar, kripto para
bitcoin, dolar, kripto para
Bitcoin'de hızlı yükseliş
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Dün akşam saatlerinden itibaren yükselişini sürdürmeye devam eden Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 8 yükseldi.
Dün 26 bin 680 dolar seviyelerinde olan Bitcoin akşam saatlerine doğru piyasadaki olumlu haber akışlarının etkisiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi.
Bugün 29 bin dolara kadar çıkan Bitcoin günlük bazda yüzde 8 oranında değer kazandı. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 11'lik yükseliş yaşadı.
29 bin dolar seviyesini aştı
NTV'nin haberine göre, yatırımcısının yüzünü güldürmeye başlayan Bitcoin bugün 29 bin dolar seviyesini aştı.
Bitcoin bugün yüzde 2 civarında yükselişle 29 bin 85 dolar seviyesini gördü ve toplamda son 24 saatte yüzde 8 oranında değerini artırdı.
Bitcoin piyasası yani kripto paralarda uzun vade için olumlu bir haberde Almanya'dan geldi. Deutsche Bank dijital varlık lisansı başvurusu yaptı.
Bu haberin ardından ise Bitcoin'de yükseliş seyri başladı.
Bitcoin'in dominans değeri yeniden yüzde 51’i aşarak, piyadaki ağırlığını yeniden ortaya koydu. Yani piyasada kripto para birimlerinin yüzde 51’ini Bitcoin oluşturuyor.
Bitcoin’in piyasa içindeki ağırlığı böylelikle 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
Ethereum yükselişte
Ethereum fiyatı da 1715 dolar seviyesi civarından 1796 dolara kadar yükseldi.
Bugün Ethereum, 1828 doları gördü. Ethereum böylelikle yüzde 5’in üzerinde değer kazandı.